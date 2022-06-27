Окупанти зруйнували на Луганщині понад 60 закладів культури, ще майже 600 – під окупацією

Російські окупанти зруйнували на Луганщині понад 60 закладів та пам’яток культури, 14 з яких – знищили повністю.
Про це повідомив очільник Луганської обласної державної (військової) адміністрації Сергій Гайдай. Також він оприлюднив фото злочинів РФ проти української культури.
"Руйнівний "руський мир" намагається стерти з мапи світу нашу історію, знищуючи заклади культури та пам’ятки архітектури Луганщини", – наголошує Гайдай.
За його словами, до початку вторгнення РФ загалом на Луганщині було 643 заклади культури. Зараз абсолютна більшість з них (582) розташовані на тимчасово окупованих росіянами територіях.
|Окупанти "воюють" проти української культури
Читайте також: На захисті від "русского мира": як рятують українські пам'ятки і чому Київ лишив монумент Незалежності відкритим
При цьому наразі достеменно невідомо, у якому стані перебувають ці заклади культури, додав голова Луганської ОДА.
"Втім, офіційно зафіксовано повне руйнування 14 об’єктів. Ще 47 мають серйозні пошкодження. Більшість із них зруйновані на 70-90 відсотків.
Зникає те, що покоління луганчан оберігало і чим всі ми пишалися. Як можна уявити Сєвєродонецьк без будівлі драматичного театру чи музичного коледжу? Або Лисичанськ – без бельгійської спадщини? Хоча росіяни, напевно, уявляють, якщо цілеспрямовано все це руйнують", – підкреслив Сергій Гайдай.
Читайте також: "Добрий ранок" під дулом автомата: як росіяни кошмарять легендарну ЧорнобаївкуРеклама:
|Росіяни повністю знищили на Луганщині 14 закладів культури. Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОДА
За його словами, російська армія нищить навіть храми, які підпорядковувалися московському патріархату.
"Їм не притаманні збереження історії та віра, якщо це не передбачено вказівками з Кремля. Їх навчили пишатися лише трьома-чотирма із декількох тисяч сторінок підручника історії. Про все інше ці нелюди не пам’ятають і намагаються, щоб забули і ми з вами", – наголошує голова ОДА.
Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики з 24 лютого зафіксувало щонайменше 396 епізодів воєнних злочинів проти української культури.
Читайте також: "Це не працює": гендиректор Українського інституту пропонує не викреслювати РФ зі світової культури, а посунути