Окупанти зруйнували на Луганщині понад 60 закладів культури, ще майже 600 – під окупацією

Російські окупанти зруйнували на Луганщині понад 60 закладів та пам’яток культури, 14 з яких – знищили повністю.

Про це повідомив очільник Луганської обласної державної (військової) адміністрації Сергій Гайдай. Також він оприлюднив фото злочинів РФ проти української культури.

"Руйнівний "руський мир" намагається стерти з мапи світу нашу історію, знищуючи заклади культури та пам’ятки архітектури Луганщини", – наголошує Гайдай.

За його словами, до початку вторгнення РФ загалом на Луганщині було 643 заклади культури. Зараз абсолютна більшість з них (582) розташовані на тимчасово окупованих росіянами територіях.

Окупанти "воюють" проти української культури

При цьому наразі достеменно невідомо, у якому стані перебувають ці заклади культури, додав голова Луганської ОДА.

"Втім, офіційно зафіксовано повне руйнування 14 об’єктів. Ще 47 мають серйозні пошкодження. Більшість із них зруйновані на 70-90 відсотків.

Зникає те, що покоління луганчан оберігало і чим всі ми пишалися. Як можна уявити Сєвєродонецьк без будівлі драматичного театру чи музичного коледжу? Або Лисичанськ – без бельгійської спадщини? Хоча росіяни, напевно, уявляють, якщо цілеспрямовано все це руйнують", – підкреслив Сергій Гайдай.

Росіяни повністю знищили на Луганщині 14 закладів культури. Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОДА

За його словами, російська армія нищить навіть храми, які підпорядковувалися московському патріархату.

"Їм не притаманні збереження історії та віра, якщо це не передбачено вказівками з Кремля. Їх навчили пишатися лише трьома-чотирма із декількох тисяч сторінок підручника історії. Про все інше ці нелюди не пам’ятають і намагаються, щоб забули і ми з вами", – наголошує голова ОДА.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики з 24 лютого зафіксувало щонайменше 396 епізодів воєнних злочинів проти української культури.