У Мінкульті зафіксували майже 400 злочинів РФ проти культурної спадщини

За понад 4 місяці великої війни росіяни скоїли щонайменше 396 епізодів воєнних злочинів проти української культури.

Загалом російські окупанти пошкодили 123 об’єкти культурної спадщини, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Наразі відомо про повну руйнацію 9 об’єктів на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині.

Пошкоджено чи знищено 100 об’єктів цінної історичної забудови та 144 релігійні споруди.

Ворог знищив в Україні 43 меморіальні пам’ятники, 31 будівлю музеїв і заповідників, 79 споруд будинків культури, театрів та бібліотеку.

Фото: МКІП

Постійні обстріли та ракетні удари призвели до руйнувань 21 пам’ятки національного значення, 95 – місцевого значення та 7 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Найбільше від злочинів РФ постраждали культурні пам’ятки у Харківській, Донецькій та Київській областях.

"Руйнування об’єктів культурної спадщини – воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 р.

Ми продовжуємо привертати до злочинів росіян увагу світової спільноти, щоб ця країна була покарана та відсторонена від культурного та інформаційного життя цивілізованого світу", – наголошують у Мінкульті.

Фото: Ольга Рутковська

Нагадаємо, російські окупанти не лише руйнують культурні пам’ятки та цінності, а й розкрадають їх.

Зокрема, зі зруйнованого Маріуполя окупанти викрали унікальну колекцію медальєрного мистецтва, а також картини Айвазовського, Куїнджі та інших митців.

З Мелітопольського краєзнавчого музею вони викрали старовинне скіфське золото.

А в Запорізькій області росіяни вивезли із замку "Садиба Попова" навіть старовинний унітаз.