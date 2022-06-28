В Україні створили сайт з п’єсами вітчизняних авторів для постановок на театральних сценах світу

В Україні запустили онлайн-бібліотеку, де іноземні режисери та продюсери зможуть знайти переклади українських п’єс та контакти правовласників для постановок на театральних сценах світу.

Бібліотеку Ukrainian Drama Translations запустив Український інститут для поширення української сучасної п’єси в світі, повідомили у закладі.

На сайті можна знайти п’єси українських авторів, перекладені 5 мовами. Якість перекладів перед розміщенням на сайті оцінює професійна експертна рада.

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"Можна сформувати запит за жанром, періодом написання, темою, розміром тексту чи кількістю персонажів. Кожний текст супроводжується англомовною карткою-паспортом зі стислим синопсисом та інформацією про автора і перекладача", – кажуть у інституті.

Онлайн-бібліотека дозволить ознайомитися з великою частиною тексту п’єси, однак повний зміст для читання та комерційного або некомерційного використання можна отримати безпосередньо у правовласника, чиї контакти містяться на перших сторінках п’єс.

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Бібліотека має відкриту структуру та передбачає постійне оновлення фондів.

Українські драматурги можуть надсилати переклади своїх п’єс за електронною адресою: udt.contact@gmail.com.

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