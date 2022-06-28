В Україні створили сайт з п’єсами вітчизняних авторів для постановок на театральних сценах світу

Яна Осадча журналіст
1779
28 червня 2022

В Україні запустили онлайн-бібліотеку, де іноземні режисери та продюсери зможуть знайти переклади українських п’єс та контакти правовласників для постановок на театральних сценах світу.

Бібліотеку Ukrainian Drama Translations запустив Український інститут для поширення української сучасної п’єси в світі, повідомили у закладі.

На сайті можна знайти п’єси українських авторів, перекладені 5 мовами. Якість перекладів перед розміщенням на сайті оцінює професійна експертна рада.

"Можна сформувати запит за жанром, періодом написання, темою, розміром тексту чи кількістю персонажів. Кожний текст супроводжується англомовною карткою-паспортом зі стислим синопсисом та інформацією про автора і перекладача", – кажуть у інституті.

 Фото: trak_od/ Depositphotos

Онлайн-бібліотека дозволить ознайомитися з великою частиною тексту п’єси, однак повний зміст для читання та комерційного або некомерційного використання можна отримати безпосередньо у правовласника, чиї контакти містяться на перших сторінках п’єс.

Читайте також: У Харкові українізують російський драмтеатр імені Пушкіна

Бібліотека має відкриту структуру та передбачає постійне оновлення фондів.

Читайте також: У Херсоні окупанти призначили охоронця "директором" театру

Українські драматурги можуть надсилати переклади своїх п’єс за електронною адресою: [email protected].




 16115
Суспільство

Що ви знаєте про історію української Конституції? ТЕСТ

Михайло Загородній
 47121
Суспільство

Сморід радянського тліну. Як живе окупований Херсон

Ліна Гарт
 19617
КУЛЬТУРА

"За Україну прийшов час жити та вбивати, а не вмирати": Фагот із ТНМК про війну, службу і музику

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

Що ви знаєте про історію української Конституції? ТЕСТ

Михайло Загородній
Хакери зламали сайт Росреєстру і привітали з Днем Конституції України
На Рівненщині чоловік відрізав зайцю голову на камеру. Поліція відкрила провадження
Очолила "департамент" окупантів: у Херсоні викладачку підозрюють у колабораціонізмі
В Україні створили сайт з п’єсами вітчизняних авторів для постановок на театральних сценах світу
У ботсаду Києва виявили боєприпаси часів Другої світової
Суспільство

Сморід радянського тліну. Як живе окупований Херсон

Ліна Гарт
КУЛЬТУРА

"За Україну прийшов час жити та вбивати, а не вмирати": Фагот із ТНМК про війну, службу і музику

Олена Барсукова