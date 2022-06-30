Український борщ можуть визнати об’єктом культурної спадщини ЮНЕСКО

Український борщ може бути визнаним ЮНЕСКО та увійти до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.

Рішення можуть ухвалити 1 липня, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"У березні минулого року міністерство внесло на розгляд ЮНЕСКО номінаційне досьє щодо українського елементу "Культура приготування українського Борщу" до репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства", – розповідає Джапарова.

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Питання мали розглянути у 2023 році, однак війна, за оцінками організації, створила загрозу цьому об’єкту культурної спадщини.

Тому було ухвалене рішення розглянути українську номінацію на включення до іншого переліку: списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.

"Зауважу, що це безпрецедентна практика для ЮНЕСКО, коли номінація, яка включена до черги репрезентативного списку розглядатиметься у надтерміновому порядку та буде включена до іншого списку організації", – говорить заступниця міністра.

Розгляд українського досьє відбудеться 1 липня 2022 року у Парижі.

"Вважаю, що це стане дійсно історичною подією для України. Визнання унікальності та ідентичності українського елементу нематеріальної культурної спадщини, і, одночасно – визнання його універсальної цінності і значення для світової культури", – вважає Еміне Джапарова.

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Нагадаємо, у 2021 році Google Росія і Федеральне агентство з туризму запустили проект "Розкуси Росію", де опублікували список 10 російських страв, серед яких і український борщ.

Міністерство культури та інформаційної політики внесло борщ до списку нематеріальної культурної спадщини України.