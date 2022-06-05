4-річна дівчинка заспівала "Ой у лузі червона калина" в гучномовець пожежного авто. ВІДЕО

4-річна донька рятувальника ДСНС у незвичний спосіб заспівала гімн Українських січових стрільців.

Дівчинка виконала відому пісню "Ой у лузі червона калина" в гучномовець пожежної автівки.

Зворушливим відео поділилися на Facebook-сторінці Головного управління ДСНС у Волинській області.

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"Тато рятувальник – не лише круто і гордо, а й чудова можливість отримати приз за найоригінальніше виконання улюбленої пісні українців "Ой у лузі червона калина.

Маленька, але кмітлива Аделіна, донька співробітника ДСНС України, знайшла спосіб ефективно використати гучномовець у пожежному авто", – кажуть у ДСНС.

4-річна Аделіна Кондзера – донька начальника 10 державної пожежно-рятувальної частина міста Любомль Михайла Кондзери.

Вона спонтанно вирішила заспівати пісню, а щоб її було краще чути, скористалась гучномовцем пожежної машини, кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше в Естонії люди заспівали "Ой у лузі червона калина" хором з тисячі голосів.

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А у Варшаві польський священник під час великодньої меси заспівав цю пісню разом з парафіянами.

Він увімкнув "Ой, у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка на колонці.