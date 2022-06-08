Борис Чуприна: у Чернігові прем'єр-міністра Великої Британії посвятили в козаки

У Чернігові прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона посвятили в козаки за його підтримку України під час війни.

Політика, якого вважають добрим другом України, внесли до козацького реєстру під іменем Борис Чуприна.

Це рішення ухвалила чернігівська козацька громада Катерининської церкви, повідомляє "Суспільне".

"Це наша шана та подяка цій видатній людині за те, що вона підтримувала Україну. Зверніть увагу, він в Інстаграмі підписується як Джонсонюк – це британське прізвище на український манер.

Тож це не наша ідея, а він сам нам підказав, що треба робити", – каже заступник гендиректора Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського Андрій Лісовий.

На картині Джонсон в образі козака Мамая. Фото: "Суспільне. Чернігів"

За словами Лісового, козацьке ім’я Джонсону придумали, надихнувшись його відомою зачіскою.

"У нього на голові зачіска вільна, підкреслює його характер, підкреслює його волю…

То саме цю рису ми і хотіли підкреслити для того, аби в майбутньому, сказавши Борис Чуприна, всі знали за кого йдеться", – пояснив гендиректор музею.

На честь події київські майстри Дар’я Добрякова та Юрій Кутилов намалювали Джонсона в образі козака Мамая з відомого зображення.

Цю картину залишать у музеї Тарновського, а її другий екземпляр відправлять у Лондон разом з грамотою, яка посвідчує, що британський прем’єр став козаком.

Борис Джонсон – не єдиний іноземець, якого прийняли до козацького товариства.

У 1788 році в козаки посвятили "батька" військово-морського флоту США – Джона Пола Джонса, який став Павлом.

Нагадаємо, під час візиту Бориса Джонсона до Києва художниця з Харкова Валерія Полянскова подарувала йому глиняного півника, подібного до майоліки, шо вціліла на шафі у Бородянці.