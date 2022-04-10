Харків замість Москви: у Києві українізували пам’ятник з містами-героями

У Києві дерусифікували пам’ятник на Шулявці – на стелах біля танка Т-34 тепер немає білоруських та російських "міст-героїв".

Активісти й тероборона прибрали назви Москва, Ленінград, Сталінград, Тула, Мурманськ, Смоленськ, Новоросійськ, а також Мінськ і Брест, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Натомість на стелах з‘явилися міста-герої України: Харків, Херсон, Чернігів, Миколаїв, Волноваха, Охтирка, Буча, Ірпінь, Гостомель і Маріуполь.

З попередніх назв залишилися тільки українські – Київ, Севастополь, Одеса й Керч.

У Києві біля станції метро "Шулявська" є алея міст-героїв часів Другої світової війни.

Там встановлені радянські стели і пам’ятник танку Т-34, який брав участь у боях за Київ у 1943 році.

Раніше на монументі було багато комуністичної символіки, однак тепер активісти спиляли її, прибрали дати 1941-1945 та встановили на танк український прапор.

На ініціативу відреагувала місцева влада Києва.

Вона заявила, що підтримує такі зміни і вважає, що їх слід узаконити.

"Міська влада підтримує ініціативи мешканців Києва з перейменування пам’ятних знаків чи будь-яких назв, пов’язаних із країною-агресором чи її союзниками.

Нагадаю, що перейменування вулиць або об’єктів інфраструктури затверджуються рішенням Київради. Проте, чи розглядатимуть депутати Київради таку ініціативу, залежить від мешканців міста", – написав заступник голови КМДА Микола Поворознюк.

Нагадаємо, українці також пропонують декомунізувати назви станцій київського метро.

Очільник столичного метрополітену вже запропонував меру Києва перейменувати 5 станцій, пов’язаних з історією країн-агресорів РФ та Білорусі.

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