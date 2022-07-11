У Празі показують техніку російських окупантів, яку знищили ЗСУ. ФОТО

У Празі 11 липня відкривається виставка військової техніки російських окупантів, яку знешкодили у боях українські військові.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Експонатами виставки будуть:
- російський танк Т-90,
- артилерійські установки,
- протитанкові системи,
- зенітно-ракетний комплекс "Бук".
|Виставка знешкодженої ЗСУ ворожої техніки
Також на експозиції будуть представлені залишки ракет, які Росія випустила по українських містах.
Вхід на виставку – вільний. Її можна буде відвідати до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7.
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|Російський танк, підбитий українськими військовими
"Дякуємо за ініціативу МВС України, а також посольству України у Празі. МКІП також висловлює вдячність за співпрацю Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міській частині Прага 7, Міській частині Прага 1 та проєкту "Пам’ять народу"", – наголосили у відомстві.
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|Виставка військової техніки армії РФ триватиме до 24 липня
Захід відбудеться під патронатом мера Праги Зденека Гржиби та Офісу президента України.
|Усі фото: Мінкульт
Нагадаємо, знищену українськими військовими ворожу техніку виставляли й у Києві. Вона є частиною експозиції військово-історичного музею України.
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