У Празі показують техніку російських окупантів, яку знищили ЗСУ. ФОТО

У Празі 11 липня відкривається виставка військової техніки російських окупантів, яку знешкодили у боях українські військові.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Експонатами виставки будуть:

російський танк Т-90,

артилерійські установки,

протитанкові системи,

зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Виставка знешкодженої ЗСУ ворожої техніки

Також на експозиції будуть представлені залишки ракет, які Росія випустила по українських містах.

Вхід на виставку – вільний. Її можна буде відвідати до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7.

Російський танк, підбитий українськими військовими

"Дякуємо за ініціативу МВС України, а також посольству України у Празі. МКІП також висловлює вдячність за співпрацю Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міській частині Прага 7, Міській частині Прага 1 та проєкту "Пам’ять народу"", – наголосили у відомстві.

Виставка військової техніки армії РФ триватиме до 24 липня

Захід відбудеться під патронатом мера Праги Зденека Гржиби та Офісу президента України.

Усі фото: Мінкульт

Нагадаємо, знищену українськими військовими ворожу техніку виставляли й у Києві. Вона є частиною експозиції військово-історичного музею України.