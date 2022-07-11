У Празі показують техніку російських окупантів, яку знищили ЗСУ. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
1546
11 липня 2022

У Празі 11 липня відкривається виставка військової техніки російських окупантів, яку знешкодили у боях українські військові.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Експонатами виставки будуть:

  • російський танк Т-90,
  • артилерійські установки,
  • протитанкові системи,
  • зенітно-ракетний комплекс "Бук".
Виставка знешкодженої ЗСУ ворожої техніки

Також на експозиції будуть представлені залишки ракет, які Росія випустила по українських містах.

Вхід на виставку – вільний. Її можна буде відвідати до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7.

Читайте також: Не лише півник з Бородянки: у Києві проходить виставка Васильківської майоліки

 Російський танк, підбитий українськими військовими

"Дякуємо за ініціативу МВС України, а також посольству України у Празі. МКІП також висловлює вдячність за співпрацю Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міській частині Прага 7, Міській частині Прага 1 та проєкту "Пам’ять народу"", – наголосили у відомстві.

Читайте також: Зруйновані Ірпінь, Бородянка, Буча: на Київщині створили VR-музей пам’яті війни

 Виставка військової техніки армії РФ триватиме до 24 липня

Захід відбудеться під патронатом мера Праги Зденека Гржиби та Офісу президента України.

 Усі фото: Мінкульт

Нагадаємо, знищену українськими військовими ворожу техніку виставляли й у Києві. Вона є частиною експозиції військово-історичного музею України.

Читайте також: В Україні запустили перший NFT-музей війни

 




 21976
Суспільство

Офіційно зниклий безвісти, та насправді – в полоні. Історія 19-річного морпіха, який боронив Маріуполь

Вікторія Андрєєва
 19236
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: номінант "Оскара", новий "Тор", повернення скажених Середюків та інші фільми липня

Олександр Гусев
 27077
Суспільство

"Німці бояться бачити жахи війни". Історія підлітка, який в евакуації доносить правду про війну в Україні

Олена Буруль

Головне на сайті


Суспільство

Офіційно зниклий безвісти, та насправді – в полоні. Історія 19-річного морпіха, який боронив Маріуполь

Вікторія Андрєєва
Вчені виявили рідкісний тип раку у "вагітної мумії" зі Стародавнього Єгипту
В Україні з серпня продаватимуть антибіотики за е-рецептом: як його отримати
Чи можна проводити масові заходи під час війни? Пояснення КОВА
У Мінкульті розповіли, які російські книги треба першочергово вилучити з бібліотек
"Китай звільняє РФ від фашистів": у новому епізоді "Масяні" бомбардують Москву та Петербург
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: номінант "Оскара", новий "Тор", повернення скажених Середюків та інші фільми липня

Олександр Гусев
Суспільство

"Німці бояться бачити жахи війни". Історія підлітка, який в евакуації доносить правду про війну в Україні

Олена Буруль