У Латвії створять мозаїки на основі картин Примаченко для згорілого музею в Іванкові

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
2285
19 червня 2022

У Ризі митці створять мозаїчні репліки-парафрази з робіт української художниці Марії Примаченко. 

Згодом їх передадуть до музею в Іванкові, що на Київщині, йдеться на сторінці проєкту "Відкрита майстерня".

Ініціатором проєкту є керівник студії художньої мозаїки Вадим Верник. 

Він розказав, що давно був поціновувачем робот української мисткині Марії Примаченко. Коли Вадим дізнався, що музей з її роботами згорів, вирішив відновити деякі з них у стилі мозаїки.

 Створення мозаїки. Фото: "Відкрита майстерня"

"Ми створюватимемо фрагменти її робіт у техніці мозаїки у більш "вічному", аттрактивному, візуально багатому та професійному матеріалі – муранській смальті. У всіх нас буде можливість власноруч доторкнутися до унікальної творчості великої художниці та поділитися частинкою свого серця", – зазначають організатори проєкту.

Вони додали, що матеріалів є приблизно на 60 картин розміром 25х25. 

 Створення мозаїки. Фото: "Відкрита майстерня"

Читайте також: Мистецтво за 107 днів війни: українські митці продають картини на благодійному аукціоні

До проєкту "Відкрита майстерня" долучились:

  • керівник галереї Bazar't Інесе Дроне;
  • керівник галереї Happy Art Museum Галина Максимова;
  • викладачка Київської академії декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну ім. М.Бойчука Марія Зенькова. 

Організатори запрошують також усіх охочих приєднуватися до створення мозаїк на безкоштовних майстер-класах у галереї Bazar't у торговельному центрі "Молс".

 Мозаїка за мотивами картини Примаченко. Фото: "Відкрита майстерня"

Завершити проєкт хочуть до дня Риги, який будуть святкувати 18 серпня. Роботи покажуть на виставці у Ризі та Юрмалі. Планують також організувати виставки у Таллінні та Вільнюсі. 

Наприкінці року роботи доправлять в Україну, у фонд Іванківського музею.

Нагадаємо, що пожежа знищила музей, але працівникам цієї установи вдалось врятувати картини відомої української художниці.

Читайте також: Картину Примаченко, яку продали на аукціоні для ЗСУ, передали у музей




 2039
Здоров'я

Вони рятували життя, а Росія їх вбила. Історії медиків, які стали жертвами війни

Ольга Гетьманець
 7855
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

"Боюся, що тата вб'ють на війні". Як говорити з дитиною про страхи і допомогти сприйняти реальність

Вікторія Андрєєва
 49734
Суспільство

"Народжувати від окупанта – це насильство". Як запобігти вагітності після зґвалтування і впоратися з цим емоційно

Дарія Поперечна

Головне на сайті


Здоров'я

Вони рятували життя, а Росія їх вбила. Історії медиків, які стали жертвами війни

Ольга Гетьманець
"Плагіат є плагіат": Шкарлет прокоментував слова Зеленського про питання доброчесності
Жодної літератури з РФ: Рада заборонила імпорт російськомовних книжок
Рада заборонила російську музику в публічних місцях
Українські рятувальники поїдуть на міжнародний турнір вогнеборців у Німеччину
"Всі учні залишаються школярами української школи": мер Мелітополя про освіту в окупації
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

"Боюся, що тата вб'ють на війні". Як говорити з дитиною про страхи і допомогти сприйняти реальність

Вікторія Андрєєва
Суспільство

"Народжувати від окупанта – це насильство". Як запобігти вагітності після зґвалтування і впоратися з цим емоційно

Дарія Поперечна