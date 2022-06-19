У Латвії створять мозаїки на основі картин Примаченко для згорілого музею в Іванкові

У Ризі митці створять мозаїчні репліки-парафрази з робіт української художниці Марії Примаченко.
Згодом їх передадуть до музею в Іванкові, що на Київщині, йдеться на сторінці проєкту "Відкрита майстерня".
Ініціатором проєкту є керівник студії художньої мозаїки Вадим Верник.
Він розказав, що давно був поціновувачем робот української мисткині Марії Примаченко. Коли Вадим дізнався, що музей з її роботами згорів, вирішив відновити деякі з них у стилі мозаїки.
|Створення мозаїки. Фото: "Відкрита майстерня"
"Ми створюватимемо фрагменти її робіт у техніці мозаїки у більш "вічному", аттрактивному, візуально багатому та професійному матеріалі – муранській смальті. У всіх нас буде можливість власноруч доторкнутися до унікальної творчості великої художниці та поділитися частинкою свого серця", – зазначають організатори проєкту.
Вони додали, що матеріалів є приблизно на 60 картин розміром 25х25.
|Створення мозаїки. Фото: "Відкрита майстерня"
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До проєкту "Відкрита майстерня" долучились:
- керівник галереї Bazar't Інесе Дроне;
- керівник галереї Happy Art Museum Галина Максимова;
- викладачка Київської академії декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну ім. М.Бойчука Марія Зенькова.
Організатори запрошують також усіх охочих приєднуватися до створення мозаїк на безкоштовних майстер-класах у галереї Bazar't у торговельному центрі "Молс".
|Мозаїка за мотивами картини Примаченко. Фото: "Відкрита майстерня"
Завершити проєкт хочуть до дня Риги, який будуть святкувати 18 серпня. Роботи покажуть на виставці у Ризі та Юрмалі. Планують також організувати виставки у Таллінні та Вільнюсі.
Наприкінці року роботи доправлять в Україну, у фонд Іванківського музею.
Нагадаємо, що пожежа знищила музей, але працівникам цієї установи вдалось врятувати картини відомої української художниці.
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