З ненавистю до української книги: окупанти на Харківщині знищують дитячу літературу

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 липня 2022

На Харківщині окупанти знищують українські книжки.

"Утилізації" підлягають навіть казки та ілюстровані книги майже без тексту, повідомляє Борівська селищна рада.

а окупованих територіях триває боротьба з українськими підручниками та літературою. 

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Відомо, що шкільні бібліотеки сусіднього Куп’янського району вже отримали розпорядження від окупаційної влади скласти реєстр усіх наявних у них книг, виданих починаючи з 1991 року, та утилізувати їх", – заявляють на Харківщині.

 Фото: Hannamariah / Depositphotos

Представники Борівської селищної ради також зазначають, що окупанти планують розпочати новий навчальний рік за своїми освітніми програмами. Для того вони обіцяють завезти підручники до шкіл з  Краснодарського краю.

Нагадаємо, що таку тактику окупанти вже використовувати на Донеччині. 

Зокрема у Маріуполі росіяни в червні взялись "денацифікувати" бібліотеки.

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