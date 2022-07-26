З ненавистю до української книги: окупанти на Харківщині знищують дитячу літературу

На Харківщині окупанти знищують українські книжки.
"Утилізації" підлягають навіть казки та ілюстровані книги майже без тексту, повідомляє Борівська селищна рада.
"На окупованих територіях триває боротьба з українськими підручниками та літературою.
Відомо, що шкільні бібліотеки сусіднього Куп’янського району вже отримали розпорядження від окупаційної влади скласти реєстр усіх наявних у них книг, виданих починаючи з 1991 року, та утилізувати їх", – заявляють на Харківщині.
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Представники Борівської селищної ради також зазначають, що окупанти планують розпочати новий навчальний рік за своїми освітніми програмами. Для того вони обіцяють завезти підручники до шкіл з Краснодарського краю.
Нагадаємо, що таку тактику окупанти вже використовувати на Донеччині.
Зокрема у Маріуполі росіяни в червні взялись "денацифікувати" бібліотеки.
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