Косівська кераміка оживе: у місті відновлять виробництво кахлів

На Франківщині відновить роботу цех з виробництва косівської мальованої кераміки.

У Косів вже доставили необхідне оснащення, повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.

"Тішуся, що тепер українські майстри продовжать працювати та експортувати вироби. Адже креативні індустрії в часи війни – це не лише спосіб показати світу сміливість і оригінальність української культури, а й підтримка армії та економіки.

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Косівська мальована кераміка вкотре підтверджує свій статус елемента Репрезентативного переліку ЮНЕСКО, бо представляє всю Україну через поєднання винахідливості, історії, креативності та майстерності", – зазначає заступниця Міністра культури Лариса Петасюк.

Деталі оснащення. Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

Виготовлення зупинили через те, що майстри не могли переробляти сировину. Але тепер вдалося відновити повний цикл виробництва кераміки.

Нагадаємо, косівську мальовану кераміку внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО наприкінці 2019 року. Вона часткою нематеріальним успадкування гуцульського регіону.

Приклад Косівської кераміки. Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

На різних предметах інтер'єру, зокрема й на кахлях, зображали образні сюжетні мотиви з життя гуцулів. У роботі використовують лише 3 кольори – жовтий, зелений та коричневий.

Нагадаємо, на Київщині планували також відновити роботу заводу у Василькові. На ньому виготовляли керамічних півників, як на вцілілій шафці у Бородянці.