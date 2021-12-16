Кримськотатарський орнамент Орьнек внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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16 грудня 2021

Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього внесли до списку всесвітньої нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Таке рішення прийняли 16 грудня під час засідання Міжурядової комісії в Парижі, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. 

"Це однозначна перемога для України.

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 Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні" зауважив міністр. 

Орьнек – це традиційний орнамент у художньому мистецтві кримських татар. 

Ним оздоблювали різноманітні предмети побуту та культу: одяг, тканини, ювелірні вироби, меблі, архітектурні об'єкти, надгробки.

 Фото: Sergey Savchenko

"Кримськотатарський орнамент – це важливий елемент самоідентифікації цілого народу, невід’ємна частина життя кожної кримськотатарської сім'ї. 

Орнамент є засобом передачі знань від покоління до покоління в культурному та історичному аспектах життєдіяльності народу, саме тому знання про Орьнек збереглись під час депортації 1944 року" пояснюють у Мінкульті. 

Нагадаємо, що Україна також подала офіційну заявку на включення борщу до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

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Раніше борщ увійшов в перелік нематеріальної культурної спадщини України.

Крім того, Мінкульт вніс київську "Літаючу тарілку" та будівлю "Квіти України" до реєстру пам'яток архітектури.

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