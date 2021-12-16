Кримськотатарський орнамент Орьнек внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО

Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього внесли до списку всесвітньої нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Таке рішення прийняли 16 грудня під час засідання Міжурядової комісії в Парижі, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Це однозначна перемога для України.

Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні", – зауважив міністр.

Орьнек – це традиційний орнамент у художньому мистецтві кримських татар.

Ним оздоблювали різноманітні предмети побуту та культу: одяг, тканини, ювелірні вироби, меблі, архітектурні об'єкти, надгробки.

Фото: Sergey Savchenko

"Кримськотатарський орнамент – це важливий елемент самоідентифікації цілого народу, невід’ємна частина життя кожної кримськотатарської сім'ї.

Орнамент є засобом передачі знань від покоління до покоління в культурному та історичному аспектах життєдіяльності народу, саме тому знання про Орьнек збереглись під час депортації 1944 року", – пояснюють у Мінкульті.

Нагадаємо, що Україна також подала офіційну заявку на включення борщу до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

Раніше борщ увійшов в перелік нематеріальної культурної спадщини України.

Крім того, Мінкульт вніс київську "Літаючу тарілку" та будівлю "Квіти України" до реєстру пам'яток архітектури.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.