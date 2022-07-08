У Мінкульті пропонують заборонити ввезення будь-яких книг з Росії

В Україні вимагають заборонити ввезення літератури будь-якою мовою з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій України.

Цю пропозицію Міністерства культури та інформаційної політики оголосив очільник відомства Олександр Ткаченко на брифінгу 8 липня.

Він наголосив, що це стосується літератури, яка походить з Росії, або вула виготовлена там і ввозиться з території країни-агресора.

"Багато було розмов та запитань щодо ввезення на територію України російської книжкової продукції з рф та Білорусі.

Хотів би пояснити позицію МКІП: ми за те, щоб заборонити ввезення будь-якої книжкової продукції з території російської федерації та Республіки Білорусь, не тільки російською мовою, а всі книжки будь-якою мовою", – зазначив міністр.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Проте в Україні не заборонять друкувати книги російською мовою, оскільки це належить до прав і свобод, гарантованих Конституцією України.

Нагадаємо, в червні Рада ухвалила закон, який забороняє ввозити книжки російською мовою з території Росії та Білорусі.