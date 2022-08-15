У Запоріжжі випустили марки з "Путіним-орком" та "конем Лавровим", щоб зібрати гроші на культурний хаб у бомбосховищі

Приватний підприємець у Запоріжжі випустив обмежену колекцію марок із карикатурним зображенням Путіна і Лаврова, щоб зібрати гроші на облаштування культурного хабу в укритті міста.

Про це Максим Дрозденко розповів на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, це єдине бомбосховище Запоріжжя, яке здатне витримати ядерний удар.

"Путін та мертвий снігур"

На першій колекційній марці зображений "орк", який одночасно схожий на Горлума з кіносаги "Володар перснів" і на російського президента, що тримає у руках нібито мертвого снігура. Як розповів Дрозденко "Суспільному", це – відповідь на фейк, поширений російськими пропагандистами 7 років тому.

Марка "Путін і мертвий снігур". Фото: Максим Дрозденко

"Колись наш нинішній посіпака окупантів – Володимир Рогов, який втік у 2014 році із Запоріжжя, з'явився на російському телеканалі і створив досить знаменитий фейк про те, що у запорізьких школах школярам наказали вбивати снігурів тому, що вони коліру російського прапору і підгодовувати синичок, тому що вони жовто-блакитні", – пояснює чоловік.

На колекційній марці – зображення скульптури митця Олександра Третяка, яку він створив у 2015 році.

Скульптура митця Олександра Третяка, 2015 рік. Фото: Суспільне. Запоріжжя

"Його у 2015 році внесли у розстрільні списки "ЛНР". У нього там живуть батьки. І він після цього не дуже хоче спілкуватись про цей пам'ятник. Марка – як нагадування про цей пам'ятник, а також джерело фінансування цього проекту", – пояснює Дрозденко.

Колекційна марка вийшла накладом у сто блоків та тисячу окремих одиниць. У перші дні від її продажу вдалося заробити 30 тисяч гривень.

За словами підприємця, перші примірники марок відправили особисто Путіну. А у конверти поклали історію Криму і роздруківки з Римського статуту – аби той "почав готуватися до Гаазького трибуналу".

"Марки в Кремль відправляв директор департаменту культури. Сполучення немає, йому повернуть листа", – уточнив Дрозденко "УП. Життя".

"Лавров. Кінь, що говорить"

На другій колекційній марці – пам'ятник російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову у вигляді коня, який волонтери презентували на острові Хортиця ще у 2015 році після лайливого інциденту на зустрічі в рамках ОБСЄ, де чиновник назвав оператора Reuters "дебілом".

Марка із зображенняи пам'ятника Лаврову у вигляді коня. Фото: Максим Дрозденко

"Маю честь представити марки з розмовляючим конем Лавровим, присвячені його безсмертному виступу – "Дебіли, бл*.

Перші блоки були розпродані тим, хто купив "Путіна", тому ціна починається з 1200 і далі за тією ж схемою. Марки поки що за старою ціною, 200 гривень із листівкою", – написав Дрозденко.

Максим Дрозденко. Фото: Суспільне. Запоріжжя

За словами чоловіка, у Запоріжжі не вистачає бомбосховищ, де зокрема можна безпечно проводити мистецько-культурні заходи. Кошти, виручені від продажу марок, підприємець спрямує на облаштування культурного простору у єдиному протиядерному бункері міста. Для цього необхідно від 300 до 500 тисяч гривень.