Незалежність та пес Патрон: Укрпошта випустить ще дві марки у серпні

Укрпошта збирається випустити ще дві тематичні марки впродовж серпня.
Одна з них буде присвячена Дню Незалежності, розповів в ефірі телемарафону 15 серпня генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"В серпні буде дві марки, одна присвячена Дню Незалежності і шести місяцям активної фази війни", – каже він.
Другу тематичну марку створять на честь чернігівського пса-сапера Патрона.
|Фото: Укрпошта
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Окрім цього в планах Укрпошти зробити марку, присвячену Кримському мосту, однак її хочуть випустити "синхронно" після того, як його знищить ЗСУ.
"Я думаю, це буде спільна акція з ЗСУ, коли ми випустимо нову марку (про Кримський міст)", – сказав Смілянський.
Він також розповів, що частина коштів від продажу марок йде на допомогу українським солдатам на передовій.
"Ми нещодавно передали військовим на Донбасі рації і дрони, тому марки мають непрямий вплив на хід бойових дій", – каже Смілянський.
Нагадаємо, раніше Укрпошта виставила на продаж марки зі зруйнованим росіянами найбільшим вантажним літаком "Мрія".
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