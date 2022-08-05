Фільм Антоніо Лукіча покажуть на Венеційському кінофестивалі-2022

Фільм українського режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" візьме участь у 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі.

"Люксембург, Люксембург" змагатиметься за головну нагороду конкурсної програми "Горизонти": світова прем'єра відбудеться на початку вересня.

За словами творців, ця стрічка розповідає історію братів-близнюків, у житті яких раптово з’являється давно зниклий батько.

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Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

Творці фільму розповідають: про участь у кінофестивалі дізналися незадовго до початку великої війни.

"За кілька днів до початку повномасштабної війни нам прийшов лист про те, що наш фільм відібрано до Венеційського кінофестивалю. Це була велика радість, але після 24 лютого постало питання – як встигнути закінчити фільм?", – кажуть продюсери фільму Анна Яценко та Володимир Яценко.

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Фото: Держкіно

Команда була розкидана по Україні та світу, оскільки багато хто поїхав із країни, а хтось – був на фронті.

Однак завдяки тому, що ЗСУ звільнили Київську область, частина команди та режисер змогли повернутися до Києва і дозняти стрічку.

"Ми все ж таки встигли і зараз маємо честь представляти Україну на міжнародній кіноарені та зможемо говорити про війну з росією за допомогою культурної дипломатії", – додають вони.

"Люксембург, Люксембург" змагатиметься за головну нагороду конкурсної програми "Горизонти"

"У часи війни важко оцінити важливість потрапляння фільму в офіційну програму на фестиваль класу А – такий, як Венеційський.

Ми робили цей фільм самовіддано для наших людей і мріємо про те, щоб якомога більше наших людей змогли його подивитись в наших кінотеатрах та отримати емоцію", – додає режисер Антоніо Лукіч.

Cтрічка розповідає історію братів-близнюків, у житті яких раптово з’являється давно зниклий батько

"Люксембург, Люксембург" – це другий повнометражний фільм Антоніо Лукіча виробництва кінопродакшену ForeFilms.

Виробництвом фільму займався кінопродакшн ForeFilms за підтримки Держкіно України.

Попередня робота режисера "Мої думки тихі" отримала українські кінопремії "Золота Дзиґа" й "Кіноколо". Також комедії присудили спеціальний приз журі на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.

"Люксембург, Люксембург" змагатиметься за нагороду з 31 серпня до 10 вересня.

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