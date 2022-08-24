Скільки українців досі дивляться російські серіали та слухають музику агресора? Опитування

До Дня Незалежності України соціологи розпитали українців, як змінилося їхнє споживання російського контенту.

"Спостерігається різке зниження рівня споживання російського інформаційного контенту серед українців", – відзначають соціологи.

Більше 40% опитаних взагалі перестали дивитися російські серіали, і стільки ж – слухати музику окупанта.

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Водночас 15% продовжують дивитись російські серіали як і раніше, а чверть респондентів – продовжують слухати російську музику.

Відповідні результати опитування опублікувала соціологічна група "Рейтинг".

Фото: "Детектор медіа"

Чверть опитаних не дивилися російські серіали раніше і зараз не дивляться, а 18% не слухали і не слухають музику з РФ.

Загалом майже 70% не дивились російські серіали протягом останніх півроку і ця цифра зросла втричі.

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Водночас майже 60% не слухали російську музику протягом останніх півроку і ця цифра зросла майже вп’ятеро.

До початку повномасштабного вторгнення частіше за інших російські серіали дивилися старші опитані, жінки, мешканці сходу та півдня.

Музику слухали молодь та представники середнього покоління, чоловіки.

Нині російські серіали дещо частіше інших дивляться представники середнього покоління та жінки.

Натомість музику частіше слухає молодь, середнє покоління та чоловіки (третина у цих категоріях надалі продовжують слухати музику російських виконавців).

Опитування проводилось соціологічною групою "Рейтинг" упродовж 17-18 серпня 2022 року.

У ньому взяла участь тисяча респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.