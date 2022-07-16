Чи поширилась дерусифікація на українські соцмережі? Дослідження

З початку війни українці почали частіше використовувати українську мову у спілкуванні в соціальних мережах.

Такі дані показало дослідження "Центру контент-аналізу", проведеного на основі аналізу 866 тисяч дописів користувачів з України з 5 червня по 5 липня 2022 року.

Пости українців аналізували у Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok та на заборонених російських платформах, якими користуються українці – "ВКонтакте" та "Одноклассники".

Дослідження виявило відчутну українізацію після початку повномасштабної війни, однак ця тенденція спостерігається не в усіх соцмережах.

Фото: Mactrunk /Depositphotos

Зокрема найбільше на українську перейшли користувачі у Facebook, Instagram та Twitter, однак YouTube і TikTok залишилися суттєво русифікованими.

Аналогічне дослідження Центр контент-аналізу проводив і у 2020 році.

У 2020-му кількість російської мови в соцмережах суттєво переважала, лише кожен шостий допис був українською(16%).

При цьому, на той час 77% громадян України називали українську мову рідною, 70% користувались нею в роботі та навчанні, 63% спілкувались нею вдома.

Що показало нинішнє дослідження

Російська мова нарешті втратила панівне становище в соцмережах, однак все ще переважає – 37% постів українською мовою проти 63% російською, але статистика в окремо взятих соцмережах є різною.

Найбільші західні соцмережі – Facebook, Twitter та Instagram – у порівнянні з 2020 роком показали суттєву українізацію користувачів, загальна кількість яких сягає більше 66%.

Більшість організацій та компаній надають послуги і ведуть свої сторінки українською мовою.

Дослідники пов'язують це із законом, який набрав чинності в січні 2021 року, однак кількість дописів від приватних акаунтів зросла навіть більше (45%), що може бути результатом лише самовизначення, а не законодавчих обмежень.

Російські соцмережі "ВКонтакте" та "Одноклассники", які заборонені в Україні з 2017 року, поступово втрачають ще більше українців та є середовищем спілкування відвертих прихильників "русского мира".

Українськомовний контент у YouTube складає лише 5% . Дослідники пов'язують це з алгоритмами монетизації, що спонукає працювати на ширшу російськомовну аудиторію. З 2020 року частка контенту українською зросла лише на 2%.

Такі самі тенденції проявляються і в TikTok, де найбільше дітей, підлітків й молоді. Вплив війни на цю соцмережу не був істотним.

Фото: Центру контент-аналізу

Як ситуація в регіонах України?

Спостерігається помітна українізація користувачів із заходу України, які раніше залишали кожен другий пост російською мовою, нині ця частка становить до 10-25%.

Покращилась ситуація і в центральних областях України, при цьому найбільше російську використовують на півдні та в Києві.

Одним із найбільш русифікованим регіоном є Одещина, де лише кожен четвертий допис пишеться українською мовою.

Фото: Центру контент-аналізу

Найбільш русифіковані у соцмережах Донеччина і Луганщина, де кількість дописів українською є мінімальною.

Це, найімовірніше, пов'язано з тимчасовою окупацією та великою кількістю біженців, які переїхали в інші області країни.