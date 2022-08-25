У Києві відкрилася виставка скіфських і грецьких старожитностей "Збережено в Україні"

У Скарбниці Національного музею історії України відкрилася виставка "Збережено в Україні", на якій представлені скіфські та грецькі старожитності, що знайшли на території нашої країни.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Виставка – символічна, яка свідчить про багатство нашої спадщини, яку ми бережемо всіма силами, попри військову агресію та варварське ставлення до неї наших ворогів. Українські музейники змогли зберегти найцінніше – це шана їхнім зусиллям", – наголошує глава МКІП Олександр Ткаченко.

Деякі експонати на час війни представлені копіями, зокрема легендарна пектораль з кургану Товста Могила.

Скіфська пектораль. Фото: МКІП

Також можна побачити речі, виконані у звіриному стилі, унікальне бронзове навершя із зображенням скіфського бога Папая та вишуканий керамічний посуд, створений грецькими майстрами. Останній демонструється у Скарбниці музею вперше.

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На виставці представлено керамічний посуд грецьких майстрів. Фото: МКІП

Окремі вироби датуються IV століттям до нашої ери.

Виставка "Збережено в Україні" запрацювала 24 серпня і залишатиметься відкритою до квітня 2023 року.

Фото: МКІП

Також у музеї наразі можна відвідати кураторську виставку під назвою "Європейська Україна. Доба Мазепи" про європейські традиції української державності. На ній представлені артефакти політичної еліти доби Гетьманщини – військові, релігійні, свідчення європейського права, фінансової системи та освіти і культури України.