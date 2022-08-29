В Англії знайшли мозаїку римської епохи про Троянську війну. ФОТО

У Великій Британії археологи знайшли мозаїку римської епохи, яка зображує знамениту битву між двома головними героями Троянської війни: Ахіллом і Гектором.

Мозаїка утворює картину розміром 11 метрів у ширину та 7 метрів у висоту, повідомляє Greek Reporter.

Її виявили у графстві Рутленд під час розкопок комплексу вілл, що складається з багатьох будівель третього або четвертого століття нашої ери.

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Заступник директора Археологічної служби Університету Лестера Джон Томас сказав, що це "найцікавіше відкриття римської мозаїки у Великій Британії за останнє століття".

Також учений вважає, що замовник такого витвору мистецтва був заможним знавцем літературної класики.

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Фото: University of Leicester Archaeological Services

Нагадаємо, Троянська війна – це протистояння між ахейцями на чолі з Агамемноном та троянцями, яке, ймовірно, відбулось на початку 12 століття до н. е.

Троянська війна найбільш детально змальована в епічній поемі "Іліада" Гомера.

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Гектор був одним із основних захисників Трої, а Ахілл – грецьким воїном.

Коли Ахілл тимчасово залишив греків, Гектор штурмом взяв грецький табір, поранив Одіссея та грозився спалити флот греків, поки Агамемнон не згуртував свої війська та не відбив троянців.

Пізніше за допомогою Аполлона Гектор убив Патрокла, найкращого друга грецького воїна Ахілла, і вкрав його обладунки, які насправді належали Ахіллу.

Розлючений через смерть свого друга, Ахілл примирився з Агамемноном і приєднався до інших греків у боротьбі проти троянців, щоб переслідувати Гектора.

Коли греки штурмували троянський замок, Гектор вийшов назустріч Ахіллу в його ж обладунках, знятих з тіла Патрокла.

Ахілл поцілив своїм списом у шию Гектора та вбив його. Греки познущалися з тіла Гектора, але завдяки втручанню богів його тіло не було спотворене.