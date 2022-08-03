Віддали половину заробітку: Мукачівський драмтеатр перерахував на ЗСУ понад 100 тисяч гривень

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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3 серпня 2022

Колектив мукачівського драмтеатру вирішив віддати половину зароблених коштів на Збройні сили України.

Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради в Facebook.

За 4 місяці роботи сума пожертви на ЗСУ склала 130 тисяч гривень. 

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За квартал актори театру зіграли рекордні 130 вистав та підготували чотири прем’єри.

 Мукачівський драмтеатр. Фото з Вікіпедії

"Щоб допомогти армії, наполегливо працював увесь колектив, щодня показували вистави для маленьких глядачів. 

Про те, що 50% заробленого перерахують на потреби наших бійців, вирішили одразу на початку масштабної війни", – йдеться в повідомленні.

У серпні театрали пішли на канікули. Вони триватимуть місяць, після чого розпочнуть підготовку до нового сезону.

Нагадаємо, що на Закарпатті в липні актори розбомбленого Маріупольського театру зіграли свою першу виставу після трагедії.

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