Віддали половину заробітку: Мукачівський драмтеатр перерахував на ЗСУ понад 100 тисяч гривень

Колектив мукачівського драмтеатру вирішив віддати половину зароблених коштів на Збройні сили України.

Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради в Facebook.

За 4 місяці роботи сума пожертви на ЗСУ склала 130 тисяч гривень.

За квартал актори театру зіграли рекордні 130 вистав та підготували чотири прем’єри.

Мукачівський драмтеатр. Фото з Вікіпедії

"Щоб допомогти армії, наполегливо працював увесь колектив, щодня показували вистави для маленьких глядачів.

Про те, що 50% заробленого перерахують на потреби наших бійців, вирішили одразу на початку масштабної війни", – йдеться в повідомленні.

У серпні театрали пішли на канікули. Вони триватимуть місяць, після чого розпочнуть підготовку до нового сезону.

Нагадаємо, що на Закарпатті в липні актори розбомбленого Маріупольського театру зіграли свою першу виставу після трагедії.