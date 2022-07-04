Фільм Сенцова "Носоріг" отримав Гран-прі на польському кінофестивалі

Українська стрічка "Носоріг" режисера Олега Сенцова отримала Гран-прі фестивалю "Любуське кіноліто" у Польщі.

"Носоріг" переміг у головному конкурсі повнометражних фільмів на 51-му кінофестивалі, що проводили у місті Лаґуві.

Про це йдеться на сайті фестивалю Lubuskie Lato Filmowe.

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"Олег Сенцов був гостем Любуського кіноліта зі своїм фільмом "Гамер". Ми згадували про Олега наступні кілька років, під час фестивалю ми закликали звільнити його з російського полону.

Коли це, на щастя, нарешті сталося, ми навіть не припускали, що побачимо Олега у військових, фронтових обставинах", – кажуть організатори кінофестивалю.

Наразі Олег Сенцов захищає Україну на війні. Він записав організаторам фестивалю відеозвернення просто з фронту.

"Я особисто, і весь український народ, дуже вдячний за підтримку поляків, які виявилися нашими справжніми братами та сестрами, які підтримують нас у цю важку годину, коли у нас є такий потужний ворог. З такими друзями ми обов’язково переможемо!", – сказав митець.

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Сенцов додав, що Лаґув – одне з найкращих міст на землі, де він був.

Раніше режисер представляв на "Любуському кіноліті" свій перший фільм "Гамер", який отримав спеціальний приз.

"Але зараз "Носоріг" отримав головний приз, і для мене це дуже приємно, тому що на цьому проєкті працювало багато людей з Польщі", – сказав він.

Режисер подякував усім, хто допомагав йому у створенні фільму.

"Сподіваюся, що ми переможемо, мені вдасться вижити, я обов’язково буду знімати ще кіно і до вас приїду", – додав Олег Сенцов.

Нагадаємо, "Носоріг" – це кримінальна драма про українські 90-ті, знята у ко-продукції з Польщею та Німеччиною. Головну роль у ній виконав Сергій Филимонов.

Фільм почали знімати ще у 2012 році, але завершили роботу над стрічкою вже після звільнення Сенцова з російського ув'язнення.

"Носоріг" отримав схвальні відгуки від кінокритиків – його також представили у конкурсній програмі "Горизонти" 78-го Венеційського кінофестивалю.

Потім стрічка отримала головну нагороду в номінації "Найкращий фільм" на Stockholm International Film Festival у Швеції.

А права на онлайн-показ фільму Сенцова купила стримінгова платформа Netflix.