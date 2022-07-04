Фільм Сенцова "Носоріг" отримав Гран-прі на польському кінофестивалі

Українська стрічка "Носоріг" режисера Олега Сенцова отримала Гран-прі фестивалю "Любуське кіноліто" у Польщі.

"Носоріг" переміг у головному конкурсі повнометражних фільмів на 51-му кінофестивалі, що проводили у місті Лаґуві.

Про це йдеться на сайті фестивалю Lubuskie Lato Filmowe.

"Олег Сенцов був гостем Любуського кіноліта зі своїм фільмом "Гамер". Ми згадували про Олега наступні кілька років, під час фестивалю ми закликали звільнити його з російського полону.

Коли це, на щастя, нарешті сталося, ми навіть не припускали, що побачимо Олега у військових, фронтових обставинах", – кажуть організатори кінофестивалю.

Наразі Олег Сенцов захищає Україну на війні. Він записав організаторам фестивалю відеозвернення просто з фронту.

"Я особисто, і весь український народ, дуже вдячний за підтримку поляків, які виявилися нашими справжніми братами та сестрами, які підтримують нас у цю важку годину, коли у нас є такий потужний ворог. З такими друзями ми обов’язково переможемо!", – сказав митець.

Сенцов додав, що Лаґув – одне з найкращих міст на землі, де він був.

Раніше режисер представляв на "Любуському кіноліті" свій перший фільм "Гамер", який отримав спеціальний приз.

"Але зараз "Носоріг" отримав головний приз, і для мене це дуже приємно, тому що на цьому проєкті працювало багато людей з Польщі", – сказав він.

Режисер подякував усім, хто допомагав йому у створенні фільму.

"Сподіваюся, що ми переможемо, мені вдасться вижити, я обов’язково буду знімати ще кіно і до вас приїду", – додав Олег Сенцов.

Нагадаємо, "Носоріг" – це кримінальна драма про українські 90-ті, знята у ко-продукції з Польщею та Німеччиною. Головну роль у ній виконав Сергій Филимонов.

Фільм почали знімати ще у 2012 році, але завершили роботу над стрічкою вже після звільнення Сенцова з російського ув'язнення.

"Носоріг" отримав схвальні відгуки від кінокритиків – його також представили у конкурсній програмі "Горизонти" 78-го Венеційського кінофестивалю.

Потім стрічка отримала головну нагороду в номінації "Найкращий фільм" на Stockholm International Film Festival у Швеції.

А права на онлайн-показ фільму Сенцова купила стримінгова платформа Netflix.