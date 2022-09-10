"Винен" спецвипуск про війну: співвласник Playboy Україна назвав ймовірну причину закриття офісу

Американська компанія Playboy Enterprises вирішила закрити українську філію, ймовірно, через "самодіяльність" працівників київського офісу.

Зокрема, відповідне рішення у компанії могли ухвалити через випуск спеціального номера про війну Росії в Україні, припускає співвласник офісу Playboy в Україні Олександр Шевченко, пише "Суспільне".

За його словами, "воєнний" випуск журналу не узгоджували з центральним офісом у Каліфорнії, США.

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При цьому, як розповідає Шевченко, конкретних причин у рішенні про анулювання ліцензії не вказали.

Сецвипуск української версії Playboy про війну міг стати причиною закриття офісу в Україні

"Центральний офіс вирішив анулювати ліцензію. Просто надіслали лист про непродовження на 2023 рік у зв'язку з "нічим", – каже співвласник української філії журналу.

Водночас Шевченко зізнався, що план дій щодо подальшої долі співробітників київського офісу, їхні виплати і компенсації він "поки не обговорював з партнерами".

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До цього співвласник української філії Playboy розповідав, що видання виконало усі фінансові зобов'язання перед власником "на 100%" та нагадав, що у Росії журнал працює.

Нагадаємо, спецвипуск про війну вийшов у квітні. На обкладинці журналу замість звичного контенту сексуального характеру були зображені українські військові, кадри евакуації людей з Ірпеня та зруйнована будівля облдержадміністрації в Харкові.

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Видання Playboу заснував Х'ю Гефнер у 1953 році. Українська версія американського чоловічого журналу Playboу виходить з 2005 року.