Патрульні поліціянтки сфотографувалися у позах Олени Зеленської з обкладинки Vogue

Яна Осадча журналіст
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29 липня 2022

Жінки, які служать у Патрульній поліції України, приєдналися до флешмобу у підтримку першої леді Олени Зеленської, фото якої на обкладинці журналу Vogue викликало чимало критики.

Співробітниці поліції сфотографувалися у позах, схожих на ту, в якій відобразила першу леді фотографиня Енні Лейбовіц.

"Перша леді Олена Зеленська на обкладинці Vogue – це сьогоднішнє обличчя кожної з нас. Адже наразі українка – це впевненість, рішучість, незламність та налаштованість на перемогу!" – кажуть у Патрульній поліції.

У відомстві додали, що кожна з цих жінок стійко стоїть на своєму фронті, бо стереотипам немає місця у сучасному світі.

 Фото Патрульної поліції
Жінки, які служать у Патрульній поліції України, приєдналися до флешмобу у підтримку першої леді
Співробітниці поліції сфотографувалися у позах, схожих на позу першої леді
"Перша леді Олена Зеленська на обкладинці Vogue – це сьогоднішнє обличчя кожної з нас"
Кожна з цих жінок стійко стоїть на своєму фронті

Нагадаємо, під час дискусії щодо образу Олени Зеленської українки запустили флешмоб #sitlikeagirl.

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