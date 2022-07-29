Патрульні поліціянтки сфотографувалися у позах Олени Зеленської з обкладинки Vogue

Жінки, які служать у Патрульній поліції України, приєдналися до флешмобу у підтримку першої леді Олени Зеленської, фото якої на обкладинці журналу Vogue викликало чимало критики.
Співробітниці поліції сфотографувалися у позах, схожих на ту, в якій відобразила першу леді фотографиня Енні Лейбовіц.
"Перша леді Олена Зеленська на обкладинці Vogue – це сьогоднішнє обличчя кожної з нас. Адже наразі українка – це впевненість, рішучість, незламність та налаштованість на перемогу!" – кажуть у Патрульній поліції.
У відомстві додали, що кожна з цих жінок стійко стоїть на своєму фронті, бо стереотипам немає місця у сучасному світі.
|Фото Патрульної поліції
|Жінки, які служать у Патрульній поліції України, приєдналися до флешмобу у підтримку першої леді
|Співробітниці поліції сфотографувалися у позах, схожих на позу першої леді
|"Перша леді Олена Зеленська на обкладинці Vogue – це сьогоднішнє обличчя кожної з нас"
|Кожна з цих жінок стійко стоїть на своєму фронті
Нагадаємо, під час дискусії щодо образу Олени Зеленської українки запустили флешмоб #sitlikeagirl.
Читайте також: У Британії кінотеатри заборонили підліткам приходити у костюмах через галасливий флешмоб у TikTok