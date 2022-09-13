"Спадщина" і "Білий лотос": стали відомі переможці премії "Еммі-2022"

У Лос-Анджелесі відбулася 74-а щорічна церемонія вручення щорічної телевізійної нагороди премії "Еммі-2022".

Як повідомляє Deadline, лідером за кількістю номінацій став серіал "Спадщина" виробництва HBO – 25.

Далі список лідерів виглядає так:

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"Тед Лассо" та "Білий лотос" – по 20 номінацій,

"Хитрощі та Вбивства в одній будівлі" – 17,

"Ейфорія" – 16,

"Гра в кальмара" – 14,

"Озарк" – 13 номінацій.

Переможці цьогорічної премії "Еммі"

Найкращий драматичний серіал

У цій номінації переміг серіал "Спадщина".

За лідерство також змагалися:

"Краще подзвоніть Солу",

"Ейфорія",

"Озарк",

"Розрив",

"Гра в кальмара",

"Дивні дива",

"Жовті куртки".

Найкращий комедійний серіал

Найкращим комедійним серіалом визнали "Тед Лассо" від Apple TV+.

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Серед номінантів також були:

"Початкова школа "Еббот",

"Баррі",

"Зменш свій ентузіазм",

"Hacks",

"Дивовижна місіс Мейзел",

"Вбивства в одній будівлі",

"Тед Лассо",

"Чим ми займаємося в тінях".

Найкращий міні-серіал

У цій номінації переможцем обрали "Білий лотос" від HBO Max. Загалом "Білий лотос" цього року отримав 10 нагород "Еммі". Дві з них дісталися сценаристу-режисеру Майку Вайту.

Нагородження акторів

Найкращим актором драматичного серіалу визнали Лі Чон Чже, який зіграв головного героя у південнокорейському серіалі "Гра в кальмара". Крім того, стрічка також отримала премію за найкращу режисуру.

Натомість зірка серіалу "Ейфорія" від HBO Зендая Коулман отримала "Еммі" за головну жіночу роль у драмі. Також вона наймолодша (26 років) дворазова володарка премії "Еммі" в історії.

Джейсон Судейкіс із "Теда Лассо" та Джин Смарт із серіалу "Хакі" стали найкращими акторами у комедійних серіалах.

Нагороду за роль другого плану в міні-серіалі отримала акторка Дженніфер Кулідж, яка зіграла роль у "Білому лотосі". Також за роль другого плану, однак уже в комедійному серіалі, нагородили Шеріл Лі Ральф за роль Барбари Говард у стрічці "Початкова школа "Еббот" (Abbott Elementary).

Аманду Сейфрід відзначили у номінації "краща актриса в міні-серіалі або антології" за роль у міні-серіалі "Вибула". Її героїня – засновниця компанії Theranos Елізабет Холмс.

Найкращим актором головної ролі у міні-серіалі визнали Майкла Кітона за роль у стрічці Dopesick ("Ломка"). Натомість актор Мюррей Бартлетт отримав "Еммі" за роль другого плану у "Білому лотосі".

Нагадаємо, премія "Еммі" відмовилась розглядати проєкти з Росії на конкурсі 2022 року.