"Спадщина" і "Білий лотос": стали відомі переможці премії "Еммі-2022"

У Лос-Анджелесі відбулася 74-а щорічна церемонія вручення щорічної телевізійної нагороди премії "Еммі-2022".
Як повідомляє Deadline, лідером за кількістю номінацій став серіал "Спадщина" виробництва HBO – 25.
Далі список лідерів виглядає так:
- "Тед Лассо" та "Білий лотос" – по 20 номінацій,
- "Хитрощі та Вбивства в одній будівлі" – 17,
- "Ейфорія" – 16,
- "Гра в кальмара" – 14,
- "Озарк" – 13 номінацій.
|Фото: Jean_Nelson/Depositphotos
Переможці цьогорічної премії "Еммі"
Найкращий драматичний серіал
У цій номінації переміг серіал "Спадщина".
За лідерство також змагалися:
- "Краще подзвоніть Солу",
- "Ейфорія",
- "Озарк",
- "Розрив",
- "Гра в кальмара",
- "Дивні дива",
- "Жовті куртки".
Найкращий комедійний серіал
Найкращим комедійним серіалом визнали "Тед Лассо" від Apple TV+.
Серед номінантів також були:
- "Початкова школа "Еббот",
- "Баррі",
- "Зменш свій ентузіазм",
- "Hacks",
- "Дивовижна місіс Мейзел",
- "Вбивства в одній будівлі",
- "Тед Лассо",
- "Чим ми займаємося в тінях".
Найкращий міні-серіал
У цій номінації переможцем обрали "Білий лотос" від HBO Max. Загалом "Білий лотос" цього року отримав 10 нагород "Еммі". Дві з них дісталися сценаристу-режисеру Майку Вайту.
Нагородження акторів
Найкращим актором драматичного серіалу визнали Лі Чон Чже, який зіграв головного героя у південнокорейському серіалі "Гра в кальмара". Крім того, стрічка також отримала премію за найкращу режисуру.
Натомість зірка серіалу "Ейфорія" від HBO Зендая Коулман отримала "Еммі" за головну жіночу роль у драмі. Також вона наймолодша (26 років) дворазова володарка премії "Еммі" в історії.
Джейсон Судейкіс із "Теда Лассо" та Джин Смарт із серіалу "Хакі" стали найкращими акторами у комедійних серіалах.
Нагороду за роль другого плану в міні-серіалі отримала акторка Дженніфер Кулідж, яка зіграла роль у "Білому лотосі". Також за роль другого плану, однак уже в комедійному серіалі, нагородили Шеріл Лі Ральф за роль Барбари Говард у стрічці "Початкова школа "Еббот" (Abbott Elementary).
Аманду Сейфрід відзначили у номінації "краща актриса в міні-серіалі або антології" за роль у міні-серіалі "Вибула". Її героїня – засновниця компанії Theranos Елізабет Холмс.
Найкращим актором головної ролі у міні-серіалі визнали Майкла Кітона за роль у стрічці Dopesick ("Ломка"). Натомість актор Мюррей Бартлетт отримав "Еммі" за роль другого плану у "Білому лотосі".
Нагадаємо, премія "Еммі" відмовилась розглядати проєкти з Росії на конкурсі 2022 року.
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