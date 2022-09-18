Українська кіноакадемія прокоментувала звинувачення в корупції на конкурсі з Netflix

Українська кіноспільнота обурилася результатами конкурсу на гранти від Української кіноакадемії та платформи Netflix.

Серед фільмів-переможців, які мають отримати гранти, опинилися проєкти 6 з 9 членів журі, тому дехто звинуватив їх у корупції.

Організатори конкурсу від Української кіноакадемії вперше прокоментували скандал у коментарі "Детектору медіа".

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У кіноакадемії зазначили, що сумнівів щодо прозорості конкурсу та етики членів журі бути не має.

"Усі експерти мають потужний досвід у кінематографі, необхідний для оцінювання поданих на Програму матеріалів.

Вони є чинними кінопрофесіоналами та постійно працюють над власними проектами, якість яких неодноразово підтверджувалась міжнародними кінофестивалями", – йдеться у коментарі.

Також кіноакадемія стверджує, що правила участі експертів були чітко визначені в їхніх контрактах та відповідають загальноприйнятій практиці в галузі, коли експерти можуть подавати свої проєкти, але не мають права голосувати за них.

Експерти ознайомилися з правилами конкурсу, у яких має регулюватись питання конфлікту інтересів.

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"Перед стартом оцінювання експерти були проінструктовані щодо того, що не можуть голосувати за власні проєкти, і у випадку конфлікту інтересів зобов’язані заявити про самовідвід.

У таких випадках проєкт розглядався тільки на основі голосів інших експертів. Усі експерти дотримались наданих інструкцій", – наголошують у кіноакадемії.

Розглядаючи всі 717 отриманих проєктів у різних категоріях, експерти "не бачили оцінок один одного і не могли на них вплинути".

Результати підраховувались шляхом виведення середнього арифметичного балу по кожному проєкту, додають представники кіноакадемії.

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Нагадаємо, 16 вересня назвали переможців грантової програми розробки сценаріїв від Української кіноакадемії у співпраці з платформою Netflix.

У конкурсі перемогли 48 стрічок, на виробництво яких тепер мають виділити по 15 тисяч доларів.

Однак у списку переможців опинилися проєкти 6 з 9 членів журі – це спричинило обвинувачення журі у розподілі призових місць "між собою".

Також дехто нарікав, що цей конкурс – спільний, але в журі були лише представники Української кіноакадемії, і жодного – від Netflix.

Через скандал від грантової програми Netflix відмовились, зокрема, член журі та продюсерка Дар’я Бассель і кінорежисерка Ірина Цілик.

"В цьому конкурсі не було корупції. Я вже писала це і повторюю: правила не забороняли експертам подавати свої проекти.

Експерти робили самовідвод і не оцінювали свої проекти. Це нормальна практика, я стикалась з таким підходом і під час роботи для іноземних поважних фондів", – написала Бассель у Facebook.

Ірина Цілик також заявила, що всі експерти оцінювали проєкти дистанційно, не оцінювали власні проєкти (за принципом самовідводу) і не обговорювали результати між собою.

"Лише вчора я ділилася з вами радістю, що мій проект отримав грантову підтримку від Netflix, а вже сьогодні ми з продюсеркою Дашею Бассель вирішили від неї відмовитися (і так само Даша з іншою режисеркою Олею Журбою відмовилися від гранту на їхній проєкт)...

Чому? Ну бо почалася наша улюблена українська розвага – срач... Якщо трохи детальніше, то всі ми стали заручниками не дуже зрозумілої комунікації ще на старті", – написала Цілик у Facebook.

Обидві мисткині згадали про "прогалини в комунікації" навколо конкурсу, які спровокували звинувачення в корупції.