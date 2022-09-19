Вуді Аллен оголосив про завершення кар’єри режисера

Знаменитий 86-річний американський актор, сценарист і режисер Вуді Аллен заявив, що планує завершити кар'єру після зйомок фільму "Оса 22" (Wasp 22).

Про це повідомляє видання Deadline.

Напередодні режисер в інтерв'ю іспанській газеті La Vanguardia заявив, що планує, щоб стрічка Wasp 22 стала останньою в його кар'єрі.

"Моя ідея, в принципі, полягає в тому, щоб не знімати більше фільмів, а зосередитися на сценарії", – підкреслив Аллен.

Режисер додав, що наступним його проєктом стане роман.

Заяви про наміри завершити кар'єру режисера лунають від Вуді Аллена не вперше. У розмові з Алеком Болдуїном, яка транслювалася в прямому ефірі в Instagram 28 червня, Аллен сказав, що планує зняти "ще один або два" фільми і додав, що "гострі відчуття зникли" через занепад театрального досвіду.

"Раніше, коли я випускав фільм, його показували у кінотеатрах по всій країні. Було круто розуміти, що твій фільм одночасно можуть подивитися 500 людей в одному кінозалі. Зараз після релізу стрічки ти маєш лише чотири або шість тижнів прокату, а потім її відправлять на стримінг. Це інший досвід. І він не приносить мені радості", – пояснив тоді Аллен.

За свою кар'єру Вуді Аллен має рекордні 16 номінацій на "Оскар". Крім того, він отримав чотири нагороди "Оскар". Одну з них – за найкращу режисуру в результаті зйомок комедійної мелодрами "Енні Холл" (1977). Водночас Аллен, незважаючи на свій успіх, завжди був відомий тим, що уникав церемоній нагородження.

Його останнім фільмом був "Фестиваль Ріфкіна", який зібрав лише 2,3 мільйона доларів США, вийшовши в обмежений прокат.

Майбутній фільм "Оса 22" Аллен описав як "свого роду отруйний романтичний трилер". Зйомки стрічки плануються в Парижі з виключно французьким акторським складом.

Водночас в останні роки, як пише Deadline, Вуді Аллен знаходився у "чорному списку" кіноспільноти. Причиною послугували звинувачення його колишньої партнерки Мії Ферроу в тому, що він нібито розбещував їхню дитину. Аллен завжди заперечував звинувачення і продовжував працювати.