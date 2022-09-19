Вуді Аллен оголосив про завершення кар’єри режисера

Знаменитий 86-річний американський актор, сценарист і режисер Вуді Аллен заявив, що планує завершити кар'єру після зйомок фільму "Оса 22" (Wasp 22).

Про це повідомляє видання Deadline.

Напередодні режисер в інтерв'ю іспанській газеті La Vanguardia заявив, що планує, щоб стрічка Wasp 22 стала останньою в його кар'єрі.

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"Моя ідея, в принципі, полягає в тому, щоб не знімати більше фільмів, а зосередитися на сценарії", – підкреслив Аллен.

Режисер додав, що наступним його проєктом стане роман.

Заяви про наміри завершити кар'єру режисера лунають від Вуді Аллена не вперше. У розмові з Алеком Болдуїном, яка транслювалася в прямому ефірі в Instagram 28 червня, Аллен сказав, що планує зняти "ще один або два" фільми і додав, що "гострі відчуття зникли" через занепад театрального досвіду.

"Раніше, коли я випускав фільм, його показували у кінотеатрах по всій країні. Було круто розуміти, що твій фільм одночасно можуть подивитися 500 людей в одному кінозалі. Зараз після релізу стрічки ти маєш лише чотири або шість тижнів прокату, а потім її відправлять на стримінг. Це інший досвід. І він не приносить мені радості", – пояснив тоді Аллен.

За свою кар'єру Вуді Аллен має рекордні 16 номінацій на "Оскар". Крім того, він отримав чотири нагороди "Оскар". Одну з них – за найкращу режисуру в результаті зйомок комедійної мелодрами "Енні Холл" (1977). Водночас Аллен, незважаючи на свій успіх, завжди був відомий тим, що уникав церемоній нагородження.

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Його останнім фільмом був "Фестиваль Ріфкіна", який зібрав лише 2,3 мільйона доларів США, вийшовши в обмежений прокат.

Майбутній фільм "Оса 22" Аллен описав як "свого роду отруйний романтичний трилер". Зйомки стрічки плануються в Парижі з виключно французьким акторським складом.

Водночас в останні роки, як пише Deadline, Вуді Аллен знаходився у "чорному списку" кіноспільноти. Причиною послугували звинувачення його колишньої партнерки Мії Ферроу в тому, що він нібито розбещував їхню дитину. Аллен завжди заперечував звинувачення і продовжував працювати.