Митець з Афін створив найдовшу у світі друковану книгу, яку неможливо прочитати. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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22 вересня 2022

Митець з Афін Ілан Мануаш завершив найбільшу у світі книгу, яка нараховує понад 21 тисячу сторінок.

Сам художник називає манґу (японський комікс) ONEPIECE ("Неподільність") радше скульптурою, адже книгу неможливо прочитати, повідомляє французьке видавництво JBE.

Мануаш зібрав у своєму творінні всі томи всесвітнього бестселера One Piece авторства Ейічіро Оді, які виходили кожного тижня з 1997 року.

Книга ONEPIECE нараховує 21 450 сторінок. Вона вийшла обмеженим тиражем накладом у 50 примірників, кожен з яких коштує 1900 євро (близько 70 000 гривень). При цьому вага книги – 17 кілограмів, а ширина корінця – понад 80 сантиметрів.

 Фото: JBE

"ONEPIECE – це нечитабельна скульптура, що має подобу книги, яка матеріалізує екосистему онлайн-поширення коміксів", – коментує мистецький витвір Мануаша представник видавця книги JBE.

 Фото: JBE

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Хоча Мануаш не є автором манґи, у видавництві вважають, що митець не порушив авторські права Ейічіро Оді, оскільки книгу фізично прочитати неможливо. Також цей скульптурний об'єкт неможливо виставляти у книгарнях через його розмір, наголошують у видавництві.

"На сьогоднішній день це буквально найбільша книга у світі, нею можна захоплюватися як матеріалізацією екосистеми, насиченої медіа", – підсумували в JBE.

Фото: JBE

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