В Одесі облили фарбою пам’ятник Катерині ІІ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
20290
12 вересня 2022

У Одесі вдруге за три дні розмалювали фарбою пам'ятник Катерині II.

Інцидент стався 12 вересня. Фото опублікував активіст одеського "Автомайдану" Артак Григорян.

Також у своєму дописі він звернувся до патрульної поліції Одеської області і написав, що "чекає".

Після цього, за повідомленням колег з "Автомайдану" Одеси Артака Григоряна затримала поліція, яка доставила його в Приморський районний відділок.

Фото: Суспільне

Читайте також: Петиція про заміну пам’ятника Катерині II в Одесі на героя гей-порно набрала понад 25 тис. голосів

Наразі поліція звинувачує активіста в тому, що саме він облив фарбою пам'ятник, відкривши справу за ст. 152 КУпАП (порушення правил благоустрою).

"УП.Життя" звернулася до Нацполіції Одеської області за коментарем, але відповіді наразі не отримала.

Два дні тому, 10 вересня у Twitter з'явилось повідомлення про те, що на пам'ятнику Катерині ІІ невідомі залишили надпис "Єкатєріна = Путін".

Читайте також: "Місце на звалищі": пам'ятник Катерині ІІ в Одесі пропонують знести




 2113
Суспільство

Ми втратимо Запорізьку область, якщо вибухне АЕС. Міністр захисту довкілля про наслідки екоциду в Україні

Діана Кречетова
 20330
САДИ

Над головами літали ракети, а люди підв'язували виноград: історія одного із найпівнічніших виноградників України

Наталія Найдюк
 13109
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: Будні київського цвинтаря, "Кримінальне місто-2" та ще чотири фільми вересня

Олександр Гусев

Головне на сайті


Суспільство

Ми втратимо Запорізьку область, якщо вибухне АЕС. Міністр захисту довкілля про наслідки екоциду в Україні

Діана Кречетова
На Хмельниччині засудили школяра, який цеглиною розбив голову чоловіку
Літо у Києві закінчилось швидше за метеорологічну норму
В Одесі облили фарбою пам’ятник Катерині ІІ
Українка зі службовим собакою з Нацгвардії виграли чемпіонат світу з дресирування
В Україні дозволили необмежену кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю
САДИ

Над головами літали ракети, а люди підв'язували виноград: історія одного із найпівнічніших виноградників України

Наталія Найдюк
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: Будні київського цвинтаря, "Кримінальне місто-2" та ще чотири фільми вересня

Олександр Гусев