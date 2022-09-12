В Одесі облили фарбою пам’ятник Катерині ІІ

У Одесі вдруге за три дні розмалювали фарбою пам'ятник Катерині II.

Інцидент стався 12 вересня. Фото опублікував активіст одеського "Автомайдану" Артак Григорян.

Також у своєму дописі він звернувся до патрульної поліції Одеської області і написав, що "чекає".

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Після цього, за повідомленням колег з "Автомайдану" Одеси Артака Григоряна затримала поліція, яка доставила його в Приморський районний відділок.

Наразі поліція звинувачує активіста в тому, що саме він облив фарбою пам'ятник, відкривши справу за ст. 152 КУпАП (порушення правил благоустрою).

"УП.Життя" звернулася до Нацполіції Одеської області за коментарем, але відповіді наразі не отримала.

Два дні тому, 10 вересня у Twitter з'явилось повідомлення про те, що на пам'ятнику Катерині ІІ невідомі залишили надпис "Єкатєріна = Путін".