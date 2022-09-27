Netflix відкрив студію, щоб виробляти власні відео-ігри

Яна Осадча журналіст
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27 вересня 2022

Компанія Netflix засновує студію, яка буде розробляти оригінальні відео-ігри без реклами та донатів.

Про це повідомили у компанії.

Ігрова студія буде працювати у столиці Фінляндії Хельсінкі, яку очолить Марко Ластікка.

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Саме цю країну обрали тому, що там мешкає багато талановитих розробників ігор, пояснили у компанії.

"Це ще один крок у нашому баченні створення ігрової студії світового класу, яка надаватиме різноманітні чудові та глибоко захоплюючі оригінальні ігри", – каже віце-президент Game Studios Амір Рахімі.

Це буде четверта студія від Netflix, яка буде займатися виробництвом ігор. Раніше Netflix придбав ігрові студії Next Games, Night School Studio та Boss Fight Entertainment.

 Компанія Netflix засновує студію, яка буде розробляти оригінальні відео-ігри 

У компанії запевняють, що майбутні ігри від Netflix відповідатимуть різноманітним смакам клієнтів.

"Нам потрібно ще багато працювати, щоб забезпечити появу чудових ігор на Netflix. Створення гри може тривати роками, тому я пишаюся тим, як ми стабільно будуємо основу наших ігрових студій протягом першого року, і з нетерпінням чекаю моменту, щоб поділитися тим, що ми створимо в наступні роки", – зазначає Амір Рахімі.

Нагадаємо, українська кіноспільнота обурилася результатами конкурсу на гранти від Української кіноакадемії та платформи Netflix.

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