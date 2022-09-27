Netflix відкрив студію, щоб виробляти власні відео-ігри

Компанія Netflix засновує студію, яка буде розробляти оригінальні відео-ігри без реклами та донатів.
Про це повідомили у компанії.
Ігрова студія буде працювати у столиці Фінляндії Хельсінкі, яку очолить Марко Ластікка.
Саме цю країну обрали тому, що там мешкає багато талановитих розробників ігор, пояснили у компанії.
"Це ще один крок у нашому баченні створення ігрової студії світового класу, яка надаватиме різноманітні чудові та глибоко захоплюючі оригінальні ігри", – каже віце-президент Game Studios Амір Рахімі.
Це буде четверта студія від Netflix, яка буде займатися виробництвом ігор. Раніше Netflix придбав ігрові студії Next Games, Night School Studio та Boss Fight Entertainment.
|Компанія Netflix засновує студію, яка буде розробляти оригінальні відео-ігри
У компанії запевняють, що майбутні ігри від Netflix відповідатимуть різноманітним смакам клієнтів.
"Нам потрібно ще багато працювати, щоб забезпечити появу чудових ігор на Netflix. Створення гри може тривати роками, тому я пишаюся тим, як ми стабільно будуємо основу наших ігрових студій протягом першого року, і з нетерпінням чекаю моменту, щоб поділитися тим, що ми створимо в наступні роки", – зазначає Амір Рахімі.
Нагадаємо, українська кіноспільнота обурилася результатами конкурсу на гранти від Української кіноакадемії та платформи Netflix.
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