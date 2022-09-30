"Чому вони крадуть": в Україні запускають подкаст про крадіжки росіянами культурного надбання

В Україні запускають наративний документальний подкаст про злочини росіян проти культурної спадщини України під назвою "Чому вони крадуть".

Цей проєкт – ініціатива кінокомпанія 435 FILMS. У подкасті досліджуватимуть крадіжки росіян, які свідомо спустошують і привласнюють українську культуру, розповідає продюсерка подкасту Анна Паленчук.

Окупанти знищили уже сотні об'єктів нашого культурного надбання, захопили музей зі скіфським золотом у Мелітополі; вивезли з Маріуполя витвори мистецтва, які зберігалися у місцевих краєзнавчому та художньому музеях; викрали цінну колекцію медальєрного мистецтва Юхима Харабета тощо.

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"Мета, якою живе наша команда, полягає в тому, аби разом із репараціями, після підписання мирного договору, росія також повернула нам культурні цінності, які зараз перебувають на її території.

Це і золото з українських курганів, і Вишгородська ікона Божої Матері, і Конституція Пилипа Орлика, і спадщина Мазепи, і козацькі клейноди, і картини Шевченка – численні безцінні артефакти", – розповідає Паленчук.

Руїни на місці знищеного росіянами музею у Сковородинівці на Харківщині. Фото: jet_po/Depositphotos

Команда проєкту провела низку консультацій з експертами з музеєзнавства, історії та археології, серед яких Антон Дробович, Юрій Болтрик, Ольга Ковалевська, Дмитро Коваль, Діана Клочко, Максим Блакитний та Олександр Любишко.

У випусках подкасту можна буде почути думки юристів, активістів, директорів музеїв, заповідників, а також політиків, які розповідатимуть про мотиви крадіжок росіян та ознайомлять слухачів із доказовою базою. Також у проєкті озвучуватимуть можливі шляхи повернення втрачених українських цінностей.

"У цьому подкасті ми нагадуємо про те, скільки всього у нас вкрали, і скільки нам потрібно повернути, розповідаємо про багату та розмаїту українську культуру, яку росія роками намагалася перетворити на "шароварщину"‎, – наголошує режисер проєкту Корній Грицюк.

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Подкаст міститиме п’ять епізодів по 20 хвилин, які будуть опубліковані впродовж жовтня. Перший епізод подкасту про вкрадене Скіфське золото можна буде послухати вже з 6 жовтня на сайті "Української правди" у розділі "Подкасти", а також у застосунках Apple Podcast, Google Podcast, Spotify.