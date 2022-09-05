"Київ Цифровий" створив 3D-виставку розбитої техніки росіян, яку показували на Хрещатику

Туристично-культурний хаб "Київ Цифровий" створив 3D-тур, під час якого можна оглянути техніку російських окупантів.

Майже 80 знищених танків, бронетранспортерів та іншої техніки ворога експонували на Хрещатику до Дня Незалежності.

Знищену техніку показували у Києві з 20 по 26 серпня, але вже прибрали з міста.

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Нині всі охочі можуть відвідати виставку віртуально, повідомляє "Детектор медіа".

Щоб потрапити на виставку, потрібно перейти до вкладки VR-тури на сайті "Київ Цифровий".

Після цього оберіть вікно "Київ Незалежний" та опції "Я люблю Україну" і "Парад" розбитої техніки".

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Також на порталі можна відвідати інші 3D-екскурсії – зокрема, подивитися ворожу техніку, яку влітку експонували на Михайлівській площі.

Серед інших віртуальних локацій – Софія Київська та Музей становлення української нації.

Нагадаємо, раніше виставки знищеної техніки російських окупантів пройшли у Варшаві, Вроцлаві та Празі.

Фото обкладинки: Дмитро Ларін/УП