Мати захисника "Азовсталі" нагадала про полонених на Венеційському кінофестивалі

На Венеційському міжнародному кінофестивалі мати офіцера полку "Азов" Іллі Самойленка нагадала про захисників "Азовсталі", які перебувають у полоні.

Алла Самойленко вийшла на фотокол фестивалю у футболці "Free Azovstal Defenders", повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі".

Це сталося під час світової прем‘єри українського фільму "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча, що змагається за головну нагороду конкурсної програми "Горизонти".

Алла Самойленко входить до команди творців стрічки – вона є кастинг-директоркою.

Її син Ілля Самойленко – офіцер управління розвідки полку "Азов", який разом з побратимами до останнього тримав оборону Маріуполя, а нині перебуває у російському полоні.

Фото: Асоціація родин захисників "Азовсталі", Getty Images

Також українська команда розгорнула на фестивалі антивоєнні плакати.

"Уявіть фільм без татів. З початку російського вторгнення тисячі дітей залишились без батьків", – йшлося на плакаті.

Режисер Антоніо Лукіч та актори стрічки Раміль та Аміль Насирови з гурту "Курган & Agregat" вийшли у футболках з тризубом.

"Нагадувати про війну в Україні та її захисників – обов’язок кожного українця сьогодні.

Дякуємо команді фільму "Люксембург, Люксембург" за те, що не втратили такої можливості, і вітаємо Аллу Самойленко та її колег з прем’єрою", – кажуть в "Асоціації".

Нагадаємо, фільм "Люксембург, Люксембург" – це друга повнометражна робота режисера Антоніо Лукіча.

Він розповідає історію братів-близнюків, у житті яких раптово з’являється давно зниклий батько.

Стрічка має з’явитися у прокаті навесні 2023 року.