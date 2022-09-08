Мати захисника "Азовсталі" нагадала про полонених на Венеційському кінофестивалі

На Венеційському міжнародному кінофестивалі мати офіцера полку "Азов" Іллі Самойленка нагадала про захисників "Азовсталі", які перебувають у полоні.

Алла Самойленко вийшла на фотокол фестивалю у футболці "Free Azovstal Defenders", повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі".

Це сталося під час світової прем‘єри українського фільму "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча, що змагається за головну нагороду конкурсної програми "Горизонти".

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Алла Самойленко входить до команди творців стрічки – вона є кастинг-директоркою.

Її син Ілля Самойленко – офіцер управління розвідки полку "Азов", який разом з побратимами до останнього тримав оборону Маріуполя, а нині перебуває у російському полоні.

Фото: Асоціація родин захисників "Азовсталі", Getty Images

Також українська команда розгорнула на фестивалі антивоєнні плакати.

"Уявіть фільм без татів. З початку російського вторгнення тисячі дітей залишились без батьків", – йшлося на плакаті.

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Режисер Антоніо Лукіч та актори стрічки Раміль та Аміль Насирови з гурту "Курган & Agregat" вийшли у футболках з тризубом.

"Нагадувати про війну в Україні та її захисників – обов’язок кожного українця сьогодні.

Дякуємо команді фільму "Люксембург, Люксембург" за те, що не втратили такої можливості, і вітаємо Аллу Самойленко та її колег з прем’єрою", – кажуть в "Асоціації".

Нагадаємо, фільм "Люксембург, Люксембург" – це друга повнометражна робота режисера Антоніо Лукіча.

Він розповідає історію братів-близнюків, у житті яких раптово з’являється давно зниклий батько.

Стрічка має з’явитися у прокаті навесні 2023 року.