Україна визначилася з фільмом-кандидатом на "Оскар-2023"

Український Оскарівський Комітет обрав фільм, який змагатиметься за премію "Оскар" 2023 року.
Україну представлятиме фільм "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач, повідомляє Комітет.
"Клондайк" змагатиметься премію Американської кіноакадемії у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
Крім нього у національному відборі брала участь стрічка "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана.
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Драматична стрічка "Клондайк" розповідає історію сім’ї, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.
"Коли Ірка і Толік очікують народження першої дитини, війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого "Боїнга".
Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування", – йдеться в описі фільму.
|Фото: Держкіно
Стрічку обрали шляхом голосування члени Українського Оскарівського Комітету, який очолює Алік Шпилюк.
Раніше Марина Ер Горбач отримала престижну нагороду американського кінофестивалю "Санденс" за найкращу режисерську роботу в цьому фільмі.
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