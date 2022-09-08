Україна визначилася з фільмом-кандидатом на "Оскар-2023"

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 вересня 2022

Український Оскарівський Комітет обрав фільм, який змагатиметься за премію "Оскар" 2023 року.

Україну представлятиме фільм "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач, повідомляє Комітет.

"Клондайк" змагатиметься премію Американської кіноакадемії у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

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Крім нього у національному відборі брала участь стрічка "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана.

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Драматична стрічка "Клондайк" розповідає історію сім’ї, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. 

"Коли Ірка і Толік очікують народження першої дитини, війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого "Боїнга". 

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Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування", – йдеться в описі фільму.

 Фото: Держкіно

Стрічку обрали шляхом голосування члени Українського Оскарівського Комітету, який очолює Алік Шпилюк.

Раніше Марина Ер Горбач отримала престижну нагороду американського кінофестивалю "Санденс" за найкращу режисерську роботу в цьому фільмі.

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