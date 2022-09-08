Мінкульт рекомендує знести три російські імперські пам’ятники у Полтаві

Міністерство культури та інформполітики рекомендує полтавській владі демонтувати три пам'ятники, які є "символами російської імперськості".
Відповідну рекомендацію озвучила експертна рада МКІП з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму.
Йдеться про демонтаж об’єктів, встановлених у часи російської імперії та пов’язаних з "перемогою Росії у Полтавській битві 8 липня 1709 року над союзними військами України та Швеції":
- монумента (колони) Слави, встановленого на честь 100-річчя "перемоги російської армії Петра I";
- пам'ятника на місці відпочинку Петра, спорудженого у 1849 році на місці будинку козака Магденка, в якому після битви зупинявся російський цар;
- пам'ятника славним захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну, встановленого у 1909 році на честь 200-річчя перемоги у Полтавській битві.
|Глава МКІП Олександр Ткаченко. Фото: Мінкульт
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У Мінкульті наголошують, що російські імперські пам'ятники необхідно прибрати із публічного простору, тому що:
"Вони є воєнними імперськими символами, які меморіалізують перемогу Росії над Україною та її союзником Швецією, покликані підкреслювати колоніальний, залежний стан України, уславлювати російську армію, і продовжують закріплювати російське бачення української історії".
Натомість місцевій владі Полтави радять передати до музею ті демонтовані пам’ятні об’єкти, які мають культурну цінність.
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У Мінкульті пояснюють необхідність демонтажу пам'ятників тим, що в умовах повномасштабної війни ворог використовує їх, серед іншого, як "аргументи" для заперечення існування української нації і держави. Натомість росіяни просувають тезу про "один народ" та намагаються запровадити так званий "русский мир" як ідеологію, наголошують у відомстві.
Також існування у публічному просторі російських імперських пам'ятників "демонструють вищість російської культури, підкреслюючи другорядність української".
"Думаю, що ці рекомендації допоможуть у дискусії щодо присутності у публічному просторі Полтави об’єктів, які є імперськими символами росії. Нагадаю, що рішення мають ухвалювати місцеві органи влади", – резюмував у підсумку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
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