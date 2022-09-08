Мінкульт рекомендує знести три російські імперські пам’ятники у Полтаві

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
14359
8 вересня 2022

Міністерство культури та інформполітики рекомендує полтавській владі демонтувати три пам'ятники, які є "символами російської імперськості".

Відповідну рекомендацію озвучила експертна рада МКІП з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму.

Йдеться про демонтаж об’єктів, встановлених у часи російської імперії та пов’язаних з "перемогою Росії у Полтавській битві 8 липня 1709 року над союзними військами України та Швеції":

  • монумента (колони) Слави, встановленого на честь 100-річчя "перемоги російської армії Петра I";
  • пам'ятника на місці відпочинку Петра, спорудженого у 1849 році на місці будинку козака Магденка, в якому після битви зупинявся російський цар;
  • пам'ятника славним захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну, встановленого у 1909 році на честь 200-річчя перемоги у Полтавській битві.
 Глава МКІП Олександр Ткаченко. Фото: Мінкульт

Читайте також: "Булгаков – киянин": Ткаченко заявив, що музей письменника РФ закривати не треба

У Мінкульті наголошують, що російські імперські пам'ятники необхідно прибрати із публічного простору, тому що:

"Вони є воєнними імперськими символами, які меморіалізують перемогу Росії над Україною та її союзником Швецією, покликані підкреслювати колоніальний, залежний стан України, уславлювати російську армію, і продовжують закріплювати  російське бачення української історії".

Натомість місцевій владі Полтави радять передати до музею ті демонтовані пам’ятні об’єкти, які мають культурну цінність.

Читайте також: Новгород-Сіверський "звільнили" від мозаїк з комуністичними лідерами

У Мінкульті пояснюють необхідність демонтажу пам'ятників тим, що в умовах повномасштабної війни ворог використовує їх, серед іншого, як "аргументи" для заперечення існування української нації і держави. Натомість росіяни просувають тезу про "один народ" та намагаються запровадити так званий "русский мир" як ідеологію, наголошують у відомстві.

Також існування у публічному просторі російських імперських пам'ятників "демонструють вищість російської культури, підкреслюючи другорядність української".

"Думаю, що ці рекомендації допоможуть у дискусії щодо присутності у публічному просторі Полтави об’єктів, які є імперськими символами росії. Нагадаю, що рішення мають ухвалювати місцеві органи влади", – резюмував у підсумку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Читайте також: На честь Пушкіна, Гагаріна, Мічуріна: у Мінкульті назвали 10 топонімів, які варто дерусифікувати




 739
Суспільство

Щоб стати вільним, треба вбити в собі жаль. Щоденник політв'язня Османа Аріфмеметова, якому загрожує до 20 років тюрми

Осман Аріфмеметов
 5183
Суспільство

"Це можливість зберегти чиєсь життя". Історія чемпіонки України із легкої атлетики, яка допомагає збирати кошти на бронежилети

Катерина Тарновецька
 31837
Суспільство

Сам проти орди. Як 64-річний бучанець самотужки зупинив колону окупантів

Костянтин Рєуцький

Головне на сайті


Суспільство

Щоб стати вільним, треба вбити в собі жаль. Щоденник політв'язня Османа Аріфмеметова, якому загрожує до 20 років тюрми

Осман Аріфмеметов
Українці в рамках онлайн-пробігу зібрали понад мільйон гривень на бронежилети: як долучитися
Мінкульт рекомендує знести три російські імперські пам’ятники у Полтаві
Як подати заявку, щоб поїхати на лікування до європейської клініки? Пояснює МОЗ
Виробник Gibson виставить на аукціон 4 синьо-жовті гітари, щоб допомогти Україні
Україна визначилася з фільмом-кандидатом на "Оскар-2023"
Суспільство

"Це можливість зберегти чиєсь життя". Історія чемпіонки України із легкої атлетики, яка допомагає збирати кошти на бронежилети

Катерина Тарновецька
Суспільство

Сам проти орди. Як 64-річний бучанець самотужки зупинив колону окупантів

Костянтин Рєуцький