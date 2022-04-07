Новгород-Сіверський "звільнили" від мозаїк з комуністичними лідерами

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 квітня 2022

На Чернігівщині на 43-й день війни демонтували мозаїчні зображення Леніна та Сталіна. Ними була "прикрашена" водонапірна вежа Новгород-Сіверського.

Про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Новгород-Сіверський нарешті вільний від комуністичних символів!", – зазначає очільник області.

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Журналіст Єгор Шуміхін опублікував фото видатної події на своїй сторінці у Facebook. 

 Фото В'ячеслава Чауса
 Фото В'ячеслава Чауса

Він звертає увагу, що демонтажу передувала чимала кількість звернень до Українського інституту національної пам'яті та журналістських запитів. 

"Скільки було безглуздих відмовок від правоохоронних органів і проросійської ОПЗЖшної місцевої влади.

І от на другий місяць повномасштабного вторгнення Росії в Новгород-Сіверському нарешті демонтували мозаїчні портрети Сталіна і Леніна з башти в центрі міста", – написав він.

 Фото Єгора Шуміхіна

Нагадаємо, процес декомунізації в Україні розпочався у квітні 2015 року. Верховна Рада прийняла відповідний закон. Але пам'ятки радянської спадщини в деяких містах та селах залишаються донині. 

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