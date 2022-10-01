Зупинити анексію України та знищення культурної спадщини: країни ЮНЕСКО звернулись до Росії

На Всесвітній конференції з культурної політики та сталого розвитку країни-члени ЮНЕСКО закликали Росію покинути територію України.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що 48 країн звернулись до Росії з вимогою негайно покинути територію суверенної держави.

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"Ми не можемо спостерігати, як одна країна намагається стерти ідентичність і культуру іншої країни. Ми не можемо погодитися на подальші дії, що суперечать Конституції ЮНЕСКО та нашим загальним конвенціям.

Ми закликаємо Росію негайно вийти за межі міжнародно визнаних кордонів України та вимагаємо негайного припинення агресії проти України, щоб гарантувати захист від подальшої шкоди українській природній, нерухомій та рухомій культурній спадщині в усіх її формах", – йдеться у заяві країн-членів ЮНЕСКО.

Фото: Олександр Ткаченко

Ткаченко додав, що закликає й інші країни займати більш рішучу позицію щодо війни Росії в України.

Нагадаємо, що крім руйнації, країна-агресор також активно краде елементи культурної та інтелектуальної власності. Про це в Україні запускають подкаст під назвою "Чому вони крадуть".

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