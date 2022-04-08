46 країн-членів ЮНЕСКО відмовилися від засідання у російській Казані

46 країн-членів ЮНЕСКО бойкотуватимуть засідання Комітету всесвітньої спадщини доки його очолює Росія.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Сторони Конвенції підписали відкритий лист про відмову від участі у засіданні через систематичне порушення РФ міжнародного гуманітарного права під час війни в Україні.

"Неможливо, щоб 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини проходила ні в Казані, ні під головуванням Росії, поки остання руйнує видатну загальнолюдську цінність в Україні.

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На карту поставлена ​​довіра до ЮНЕСКО та Конвенції 1972 року про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини.

Враховуючи ці обставини, особи, які підписали цей лист, усі держави-учасниці Конвенції 1972 року, не поїдуть до Казані або на 45-ту сесію Комітету всесвітньої спадщини, яка проходитиме в будь-якій іншій країні під головуванням Росії", – йдеться у відкритому листі 46 країн-членів організації.

Проведення 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини було заплановане у російській Казані. Водночас Мінкульт вкотре закликав ЮНЕСКО перенести засідання до українського Львова.

"Цивілізований світ, який розуміє цінність культурної ідентичності для країни, солідарний з Україною.

ЮНЕСКО зобов'язані не допустити головування Росією 45-ю сесією Комітету Всесвітньої спадщини, а також мають перенести проведення її з Казані", – наголосив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, країни-підписанти були вражені агресивними діями Росії на території України: численними вбивствами мирних людей та знищенням міст.

Ткаченко нагадав, що росіяни обстрілюють не лише військові об'єкти, але й церкви, музеї, пам'ятки, театри.

Глава Мінкульту переконаний, що після такого РФ "не має жодного морального права продовжувати називатись учасником організації, мета якої опікуватись культурою".

Відкритий лист до ЮНЕСКО підписали такі країни:

Афганістан Албанія Андорра Австралія Австрія Канада Колумбія Хорватія Кіпр Чеська Республіка Данія Еквадор Естонія Фінляндія Франція Грузія Німеччина Угорщина Ісландія Ірландія Латвія Литва Люксембург Мальта Молдавії Монако Чорногорія Нідерланди Нова Зеландія Нігерія Північна Македонія Норвегія Перу Польща Португалія Республіка Корея Румунія Сент-Кіттс і Невіс Сан-Марино Словаччина Словенія Іспанія Швеція Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії Україна Сполучені Штати Америки

Зазначимо, станом на 6 квітня російські окупанти пошкодили або знищили щонайменше 150 пам’яток та об’єктів культури.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики України вже закликало ЮНЕСКО перенести 45-ту сесію з російської Казані до українського Львова та виключити РФ з лав організації.

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