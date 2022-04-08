46 країн-членів ЮНЕСКО відмовилися від засідання у російській Казані

46 країн-членів ЮНЕСКО бойкотуватимуть засідання Комітету всесвітньої спадщини доки його очолює Росія.
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.
Сторони Конвенції підписали відкритий лист про відмову від участі у засіданні через систематичне порушення РФ міжнародного гуманітарного права під час війни в Україні.
"Неможливо, щоб 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини проходила ні в Казані, ні під головуванням Росії, поки остання руйнує видатну загальнолюдську цінність в Україні.
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На карту поставлена довіра до ЮНЕСКО та Конвенції 1972 року про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини.
Враховуючи ці обставини, особи, які підписали цей лист, усі держави-учасниці Конвенції 1972 року, не поїдуть до Казані або на 45-ту сесію Комітету всесвітньої спадщини, яка проходитиме в будь-якій іншій країні під головуванням Росії", – йдеться у відкритому листі 46 країн-членів організації.
Проведення 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини було заплановане у російській Казані. Водночас Мінкульт вкотре закликав ЮНЕСКО перенести засідання до українського Львова.
"Цивілізований світ, який розуміє цінність культурної ідентичності для країни, солідарний з Україною.
ЮНЕСКО зобов'язані не допустити головування Росією 45-ю сесією Комітету Всесвітньої спадщини, а також мають перенести проведення її з Казані", – наголосив міністр культури Олександр Ткаченко.
За його словами, країни-підписанти були вражені агресивними діями Росії на території України: численними вбивствами мирних людей та знищенням міст.
Ткаченко нагадав, що росіяни обстрілюють не лише військові об'єкти, але й церкви, музеї, пам'ятки, театри.
Глава Мінкульту переконаний, що після такого РФ "не має жодного морального права продовжувати називатись учасником організації, мета якої опікуватись культурою".
Відкритий лист до ЮНЕСКО підписали такі країни:
- Афганістан
- Албанія
- Андорра
- Австралія
- Австрія
- Канада
- Колумбія
- Хорватія
- Кіпр
- Чеська Республіка
- Данія
- Еквадор
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Грузія
- Німеччина
- Угорщина
- Ісландія
- Ірландія
- Латвія
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Молдавії
- Монако
- Чорногорія
- Нідерланди
- Нова Зеландія
- Нігерія
- Північна Македонія
- Норвегія
- Перу
- Польща
- Португалія
- Республіка Корея
- Румунія
- Сент-Кіттс і Невіс
- Сан-Марино
- Словаччина
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
- Україна
- Сполучені Штати Америки
Зазначимо, станом на 6 квітня російські окупанти пошкодили або знищили щонайменше 150 пам’яток та об’єктів культури.
Раніше Міністерство культури та інформаційної політики України вже закликало ЮНЕСКО перенести 45-ту сесію з російської Казані до українського Львова та виключити РФ з лав організації.
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