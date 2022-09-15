НБУ випустив пам’ятну монету з Володимирським собором

Національний банк ввів у обіг нову пам’ятну монету "Володимирський собор у місті Київ".

Вона продовжує серію "Пам’ятки архітектури України", повідомили у відомстві.

На аверсі монети зображено головний фасад Володимирського собору, при виготовленні був використаний кольоровий друк – тамподрук.

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На реверсі – фрагмент орнаменту арки бокових дверей собору, виконаний барельєфом, там зазначені роки його будівництва: 1862 – 1882.

На аверсі монети зображено головний фасад Володимирського собору

На реверсі – фрагмент орнаменту арки бокових дверей собору

Монета виготовлена з нейзильберу, номіналом 5 гривень.

Її тираж – 35 тис. штук (зокрема 10 тис. штук у сувенірній упаковці). Вартість – 107 грн (у сувенірній упаковці – 173 грн).

"Ця пам’ятна монета – 51-ша в серії "Пам’ятки архітектури України", – розповідають у Нацбанку.

Автором дизайну монети стала київська художниця Марія Скоблікова. Це вже десята пам’ятна монета, виконана за дизайном цієї авторки.

Нагадаємо, раніше НБУ випустив монету "Іду на ви!", присвячену ЗСУ, і презентував патріотичні монети "Ой у лузі червона калина".

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