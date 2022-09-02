Диригентку Оксану Линів пропонують позбавити звання Почесної амбасадорки Львова

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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2 вересня 2022

У Львові створили петицію щодо позбавлення української диригентки Оксани Линів звання Почесної амбасадорки міста. Причиною послугувала її співпраця з російськими виконавцями й виконання творів російських авторів у той час, коли в Україні триває повномасштабна війна з РФ.

Відповідне звернення опублікував львів'янин Олександр Сирцов в Єдиній системі електронних петицій.

Автор петиції вважає, що Оксана Линів виявилася "вкрай нерозбірливою", коли почала співпрацювати із громадянами країни-агресорки. 

"Виступаючи з патріотичними гаслами, Оксана Линів виявилася вкрай нерозбірливою у своїй музичній співпраці, наслідком чого є постійні скандали щодо її співпраці з російськими виконавцями та виконанням творів російських авторів під приводом "музика вище цього і вона не належить одній державі".

Зокрема, як вона сама повідомила на своїй ФБ, спільним DVD із записом опери Вагнера "Летючий голландець" із заслуженим "дєятелем іскуств РФ Дмітрієм Черняковим"", – йдеться у тексті звернення.

 Фото: Оксана Линів у Facebook

Крім того, 7-9 квітня 2022 року Оксана Линів, будучи музичною директоркою Комунального театру Болоньї, здійснила постановку опери Чайковського "Іоланта". За її задумом, у постановці мали б взяти участь українські та російські виконавці. Проте навіть коли РФ напала на Україну, Линів не скасувала концерт за участі росіян. Це викликало шквал обурення з боку українських мисткинь, після чого вони почали бойкотувати концерти диригентки.

У відповідь на критику Оксана Линів тоді заявила, що спеціально залишила у своїх програмах твори російських композиторів, творчість яких має тісний зв‘язок з Україною.

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Петиція за позбавлення української диригентки звання Почесної амбасадорки Львова станом на 2 вересня набрала 21 голос із 500 необхідних. До кінця збору підписів залишилося ще 58 днів.

"Така позиція співпраці з музикантами, що представляють країну-агресора є несумісною з пропагандою української культури та перекреслюють всі здобутки Оксани Линів у цій царині. Тому вимагаємо від міського голови Львова позбавити Оксану Линів звання Почесної амбасадорки міста Львова", – підсумовує автор звернення. 

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