Премію Drahomán Prize за 2021 рік отримав перекладач Богдан Задура

Лауреатом премії для українських перекладачів Drahomán Prize за 2021 рік став Богдан Задура.

Церемонія нагородження через російське вторгнення відбувалась у Берліні, повідомили в Українському інституті книги.

Нагороду Богдан Задура отримав за переклади польською мовою творів Катерини Бабкіної "Мій дід танцював краще за всіх", Василя Махна "Вічний Календар" та Юрія Винничука "Лютеція" .

Богдан Задура – професійний перекладач української мови на польську, а також письменник та автор 25 книжок поезії та понад десятка томів есеїв і прози.

Фото: Український інститут книги

Такоє він є багаторічним редактор квартальника Akcent, а від 2004 року став головним редактор місячника Twórczośc.

Окрім Богдана Задури на нагороду номінували ще трьох претендентів.

Drahomán Prize 2020 року заснували Український інститут, Український ПЕН та Український інститут книги.

За допомогою премії підтримують і відзначають роботу перекладачів з української мови, які демонструють майстерність та промотують українську літературу закордоном.

Першою переможницею в історії премії стала німецька перекладачка Клаудія Дате.