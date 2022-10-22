ЦУМ випустив колекцію з Музеєм Гончара, щоб зібрати кошти на відбудову України. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
5119
22 жовтня 2022

Київський ЦУМ спільно з Музеєм Івана Гончара випустив благодійну колекцію одягу, свічок та сувенірів з традиційними мотивами.

100% прибутку буде спрямовано на збереження колекції Музею Івана Гончара та напрям "Відбудова України" фандрейзингової платформи UNITED24.

До колекції увійшли речі із зображеннями картин українських митців та іншими елементами культурної спадщини. Наприклад, свічки з травами, які використовувались у плетінні традиційних українських вінків. 

"У межах цьогорічного арт-сезону команда універмагу відкрила вітрини, поп-апи та випустила нові пакети, натхнені колекцією Музею Івана Гончара та народною творчістю. 

Київський ЦУМ продовжує тему української культурної спадщини і народного мистецтва та презентує разом із Музеєм першу благодійну колекцію сувенірної продукції", – кажуть у ЦУМі.

 Київський ЦУМ спільно з Музеєм Івана Гончара випустив благодійну колекцію

У першому дропі представлені футболки, екошопери, чашки у білих і чорних кольорах з картинами "Портрет дівчини у вінку" (1920-30 рр.) та "Козак Мамай" (1801-1900 рр.).

Також у дропі – листівки з репродукціями українських митців – "Родина Павла Петренка" (1941 р.), "Несе Галя воду..." (1984 р.) та "Голуби на пеньку" (сер. 20 ст.). 

 У першому дропі представлені футболки з картинами українських митців

У колекції є свічки з ароматами диких трав, кедру, квітів безсмертника, дикої ружі і півонії, що традиційно входили до складу українського вінка. 

У наявності й інші "традиційні" аромати – лісових трав, землі, деревію, барвінку, мальви та любистку. 

 Також є свічки з традиційними українськими ароматами

"Українське народне мистецтво дає нам важливий зв'язок з історією і, поруч з тим, надихає сьогодні, зміцнює духовні сили для боротьби. 

Ми впевнені, що ця колекція сувенірної продукції стане прикладом доброї співпраці бізнесу та культурного сектору, додасть віри в те, що об'єднані ми обов'язково переможемо", – каже завідувачка відділу нематеріальної спадщини Музею Гончара Мирослава Вертюк.

 Лімітовану колекцію можна придбати у столичному ЦУМі або онлайн

Перша лімітована колекція сувенірної продукції ЦУМ Київ представлена на поверхах універмагу та в онлайн-магазині tsum.ua. 

 100% прибутку передадуть на збереження колекції Музею Гончара та відбудову України

Нагадаємо, до Дня захисника та захисниці в Україні створили тематичні календарі з 12 військовими, підписані Залужним, щоб розіграти їх в лотерею для допомоги ЗСУ.

А "Українська правда" оголосила про аукціон трофеїв з війни, щоб зібрати кошти на ремонт автівки для українських захисників.

Читайте також: Як виглядали б жінки в українських вишиванках на картинах всесвітньовідомих художників. ФОТО


Реклама:


 929
Суспільство

"Тут моя земля": історія викрадення і пошуків письменника Володимира Вакуленка

Максим Ситніков, Тетяна Терен
 4603
КУЛЬТУРА

Наполегливість існування: найбільший книжковий ярмарок світу відмовив росіянам та сфокусувався на Україні

Олена Брайченко, Тетяна Пушнова
 18176
Суспільство

Сум, образа і провина. Як вберегти стосунки на відстані попри суперечки

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


Суспільство

"Тут моя земля": історія викрадення і пошуків письменника Володимира Вакуленка

Максим Ситніков, Тетяна Терен
Близько 50 тисяч дельфінів загинули у Чорному морі через кораблі окупантів
Ректор університету Грінченка Віктор Огнев'юк, ймовірно, скоїв самогубство – поліція
Медикиня "Азовсталі" Вікторія Обідіна виклала перший допис після звільнення з полону
Ховався у шафі: у Покрові пожежники врятували 6-річного хлопчика від вогню
ЦУМ випустив колекцію з Музеєм Гончара, щоб зібрати кошти на відбудову України. ФОТО
КУЛЬТУРА

Наполегливість існування: найбільший книжковий ярмарок світу відмовив росіянам та сфокусувався на Україні

Олена Брайченко, Тетяна Пушнова
Суспільство

Сум, образа і провина. Як вберегти стосунки на відстані попри суперечки

Вікторія Андрєєва