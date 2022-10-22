ЦУМ випустив колекцію з Музеєм Гончара, щоб зібрати кошти на відбудову України. ФОТО

Київський ЦУМ спільно з Музеєм Івана Гончара випустив благодійну колекцію одягу, свічок та сувенірів з традиційними мотивами.

100% прибутку буде спрямовано на збереження колекції Музею Івана Гончара та напрям "Відбудова України" фандрейзингової платформи UNITED24.

До колекції увійшли речі із зображеннями картин українських митців та іншими елементами культурної спадщини. Наприклад, свічки з травами, які використовувались у плетінні традиційних українських вінків.

Реклама:

"У межах цьогорічного арт-сезону команда універмагу відкрила вітрини, поп-апи та випустила нові пакети, натхнені колекцією Музею Івана Гончара та народною творчістю.

Київський ЦУМ продовжує тему української культурної спадщини і народного мистецтва та презентує разом із Музеєм першу благодійну колекцію сувенірної продукції", – кажуть у ЦУМі.

Київський ЦУМ спільно з Музеєм Івана Гончара випустив благодійну колекцію

У першому дропі представлені футболки, екошопери, чашки у білих і чорних кольорах з картинами "Портрет дівчини у вінку" (1920-30 рр.) та "Козак Мамай" (1801-1900 рр.).

Також у дропі – листівки з репродукціями українських митців – "Родина Павла Петренка" (1941 р.), "Несе Галя воду..." (1984 р.) та "Голуби на пеньку" (сер. 20 ст.).

Реклама:

У першому дропі представлені футболки з картинами українських митців

У колекції є свічки з ароматами диких трав, кедру, квітів безсмертника, дикої ружі і півонії, що традиційно входили до складу українського вінка.

У наявності й інші "традиційні" аромати – лісових трав, землі, деревію, барвінку, мальви та любистку.

Також є свічки з традиційними українськими ароматами

"Українське народне мистецтво дає нам важливий зв'язок з історією і, поруч з тим, надихає сьогодні, зміцнює духовні сили для боротьби.

Ми впевнені, що ця колекція сувенірної продукції стане прикладом доброї співпраці бізнесу та культурного сектору, додасть віри в те, що об'єднані ми обов'язково переможемо", – каже завідувачка відділу нематеріальної спадщини Музею Гончара Мирослава Вертюк.

Лімітовану колекцію можна придбати у столичному ЦУМі або онлайн

Перша лімітована колекція сувенірної продукції ЦУМ Київ представлена на поверхах універмагу та в онлайн-магазині tsum.ua.

100% прибутку передадуть на збереження колекції Музею Гончара та відбудову України

Нагадаємо, до Дня захисника та захисниці в Україні створили тематичні календарі з 12 військовими, підписані Залужним, щоб розіграти їх в лотерею для допомоги ЗСУ.

А "Українська правда" оголосила про аукціон трофеїв з війни, щоб зібрати кошти на ремонт автівки для українських захисників.