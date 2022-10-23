Артистів-колаборантів не можуть позбавити почесних звань – очільник Херсонського театру

Після окупації у Херсоні лишились працівники театру, які згодом погодились співпрацювати з окупантами.

Співпрацю з ними зупинили ще в червні, але позбавити звань "заслужених" та "народних" поки неможливо.

Про це повідомили на офіційній сторінці Херсонського театру імені Миколи Куліша.

"23 із 250 співробітників нашого театру – колаборанти. Здавалось би, менше 10%, але від цього не краще – люди, які працювали з нами пліч-о-пліч, яким довіряли, без докорів сумління зрадили цю довіру", – йдеться у дописі.

Генеральний директор та художній керівник театру Олександр Книга у коментарі для "УП.Життя" зазначив, що колаборанти не отримують зарплату з 1 червня.

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"Але ми не можемо позбавити їх звання, бо воно надається довічно. Наразі немає закону, який би міг це зробити, тому це можна вирішити виключно через суд", – сказав він.

Керівник херсонського театру пояснив, що спершу у суді мають довести, що людина була колаборантом. На підставі цього рішення – позбавляти звань "Народний артист України", "Заслужений артист України", "Заслужений діяч" та "Заслужений працівник" тощо.

За його словами, депутати розглядають законопроєкт, який передбачає відповідні зміни для спрощення цієї процедури.

Олександр Книга розповів, що більшість колективу також виступає за те, щоб позбавити колаборантів почесних звань: вони звертаються до усіх можливих інстанцій, аби отримати результат.

"Так, усі працівники, артисти отримали ці нагороди заслужено, люди дійсно працювали. Наприклад, Валерій Шелудько звільнився десь за рік до початку повномасштабного вторгнення. Він пропрацював у театрі понад 40 років і вже мав вийти на пенсію. Але зараз – очолює театр під керівництвом колаборантів.

Або Ружена Рубльова – золотий голос Херсонщини, народна артистка України, яка проїхала з гастролями чимало країн, виступала на великій сцені у Москві разом з Путіним", – зауважив гендиректор театру.

Він додає, що Херсонський театр та актори були осередком українською культури. Та попри усі зусилля, частина колективу "засмутила" своїми діями.

Він додає, що про зраду цих людей не забудуть.

"Невідворотність покарання повинна існувати: зрадники мають отримати по заслугах", – підкреслив Олександр Книга.

Нагадаємо, що у поліції вже відкривають кримінальні справи проти освітян, яких підозрюють у колабораціонізмі.

У Енергодарі, наприклад, колаборантом став електрик, якого призначили "директором" гімназії, а у Херсоні вчителька ніби-то очолила департамент освіти.