Очолила "департамент" окупантів: у Херсоні викладачку підозрюють у колабораціонізмі

У тимчасово окупованому Херсоні колишній викладачці повідомили про підозру у колабораціонізмі з росіянами.

Жінка очолила окупаційний псевдодепартамент "освіти та науки", повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Також вона публічно підтримала війну РФ проти України та розміщувала у бібліотеці агітаційну літературу ворога.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", – кажуть правоохоронці.

Фото: Офіс Генпрокурора

За даними слідства, підозрювана колишня викладачка Херсонської академії безперервної освіти співпрацювала з російськими спецслужбами.

Вона добровільно стала начальником окупаційного "департаменту освіти і науки військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

"Вона закликає місцевих освітян працювати під новим керівництвом представників країни-агресора, займається підбором кандидатів на посади директорів місцевих закладів освіти", – кажуть правоохоронці.

Підозрювана взяла участь у розміщенні в головній бібліотеці міста Херсона агітаційної російської літератури із серії "російська історична проза президентської бібліотеки РФ", а також публічно висловила вдячність президенту РФ Путіну та підтримала його дії.

"Таким чином вона сприяла представникам держави-агресора у реалізації задуму щодо впровадження російської мови на території Херсонщини", – наголошують в Офісі Генпрокурора.

Досудове розслідування у цій справі проводять слідчі Управління СБУ в Херсонській області.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованій Волновасі директорці школи оголосили про підозру через проведення уроків за програмою окупантів.

А в окупованому Маріуполі, за словами радника мера Андрющенка, на бік ворога перейшли в.о. директора Маріупольского медколеджу Олена Узун, а також колишня директорка школи №57 Оксана Гриньова.