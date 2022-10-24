Музеєм Марії Примаченко, який спалили окупанти, можна "пройтися" у 3D-турі

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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24 жовтня 2022

В Україні розробили 3D-тур музеєм видатної художниці Марії Примаченко, який російські окупанти знищили в Іванкові.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Щоб "прогулятися" спаленим вщент музеєм, необхідно перейти за посиланням. В охочих є можливість побачити, як зараз виглядають панорама будівлі, центральний вхід, вікна, через які місцеві жителі рятували цінні картини Примаченко, виконані у жанрі "наївне мистецтво" тощо.

"У записі можна подивитися на понівечену будівлю з усіх боків: роздивитися вікна, через які рятували вцілілі експонати, побачити загальну панораму музею", – зазначають у Мінкульті.

 Знищений окупантами музей в Іванкові. Фото: МКІП

МКІП планує відновити іванківський музей – нині триває збір коштів в рамках проєкту "Збережіть українську культуру". Охочі зробити внесок можуть зробити це за посиланням.

 Понівечена будівля Історико-краєзнавчого музею на Київщині. Фото: МКІП

Нагадаємо, в один із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 25 лютого, Історико-краєзнавчий музей у селі Іванків Київської області згорів після бомбардування росіянами. Серед іншого у ньому зберігалася колекція картин української художниці Марії Примаченко.

 Фото: МКІП

Як з'ясувалося згодом, частину її мистецьких творів вдалося зберегти завдяки місцевим жителям. Йдеться про 14 робіт української художниці. Пізніше, 21 вересня, у Києві вперше відкрили виставку врятованих картин Примаченко.

Читайте також: "Музей згорів за лічені хвилини": як рятували картини Примаченко з вогню під час окупації


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