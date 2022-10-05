Стало відомо ім'я лауреата Премії імені Василя Стуса 2022 року

Лауреатом Премії імені Василя Стуса 2022 року став український журналіст і письменник Віталій Портников.

З 1991 року він співпрацює з "Радіо Свобода", а з 2013-го і дотепер веде авторську програму на телеканалі "Еспресо".

Також Портников є автором книг "Богородиця в синагозі", "Тюрма для янголів", "Дзвони Майдану".

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Ім’я цьогорічного переможця оголосили під час церемонії нагородження 5 жовтня.

Лауреатом Премії імені Василя Стуса 2022 року став Віталій Портников

"У 2022 році, коли вирішується в принципі доля української державності і української нації, отримувати премію, яка названа ім'ям людини, яка пожертвувала за цю націю своїм життям, своєю творчістю і здоров'ям – це особливий виклик, це навіть не відзнака.

Це нагадування про те, чого варта Україна", – сказав Портников.

У своїй промові лауреат подякував капітулі, засновнику Української Гельсінської групи Мирославу Мариновичу, своїм батькам і колегам з телеканалів "Радіо Свобода" та "Еспресо".

Віталій Портников отримає грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

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Фото: Тетяна Терен/Facebook

Цього року до складу журі увійшли:

Мирослав Маринович – голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН;

Тарас Возняк – культуролог, політолог, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Возницького, лауреат Премії за 2021 рік;

Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, віцепрезидентка Українського ПЕН;

Андрій Курков – український письменник, президент Українського ПЕН;

Юрій Прохасько – есеїст, перекладач;

Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес Школи;

Елеонора Соловей – літератературознавиця;

Леонід Фінберг – головний редактор видавництва "Дух і Літера".

Нагадаємо, організаторами Премії імені Василя Стуса є Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера".

Щороку її вручають культурним і громадським діячам за внесок в українську культуру та стійку громадянську позицію.

Минулого року лауреатом премії став Тарас Возняк – засновник незалежного культурологічного журналу "Ї".

А у 2020 році нагороду отримав український і кримськотатарський режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв.