Захисник Маріуполя Орест та головред УП отримали премію від фестивалю Kharkiv MeetDocs

ОНОВЛЕНО 1 жовтня о 22:37

Захисник Маріуполя Дмитро Козацький ("Орест"), який повернувся з полону, став першим лауреатом спеціальної премії за внесок у розвиток кінодокументалістики, заснованої кінофестивалем Kharkiv MeetDocs.

Організатори відзначили Ореста за короткометражну стрічку "Останній день на Азовсталі" з циклу фільмів "Фортеця Маріуполь" кінематографічного об‘єднання "Вавилон 13".

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Про це оголосили під час відкриття 6-го Міжнародного фестивалю документального та художнього кіно Kharkiv MeetDocs 1 жовтня.

Під час нагородження захисник Маріуполя нагадав про військових, які ще перебувають у полоні.

"Дякую, для мене важливе це визнання і мені надзвичайно приємно, однак я сьогодні не можу радіти в повній мірі, тому що я тут зараз з вами, але досі дуже багато моїх побратимів, хлопців та дівчат, перебувають у полоні.

Я вважаю, що найважливіше, що я можу зараз зробити – це всім нагадати, щоб ви не забували про них, боролися за них. І я вірю в те, що Україна переможе, повернуться всі наші хлопці й дівчата, і ми зможемо відсвяткувати це наступного року на цьому фестивалі", – сказав Дмитро.

Фільм "Останній день на Азовсталі" Дмитра Козацького показали на Kharkiv MeetDocs-2022

Нагороду отримала вся команда, яка працювала над короткометражним фільмом: Дмитро Козацький, Юлія Гонтарук, Іванна Хіцінська та інші учасники "Вавилон 13".

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"Коли Орест надіслав мені всі матеріали з "Азовсталі", для мене це був шок. Ти розумієш, що війна не вбила в людині відчуття прекрасного. Людина в повному оточенні створює мистецтво. Це абсолютно твоя нагорода, Оресте", – додала режисерка Юлія Гонтарук.

Нагороду за внесок у розвиток журналістської документалістики здобули головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва і головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Севгіль отримала премію, зокрема, за документальний фільм "УП" про лікаря "Треба ще вижити". Вона була генеральною продюсеркою, а В’ячеслав Гармаш – режисером стрічки.

Також премію за внесок у розвиток кінодокументалістики присудили українському режисеру Сергію Буковському.

Нагадаємо, цього року Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival перенесли до Києва через війну.

Фестиваль відкрила стрічка "Втеча" данського режисера Йонаса Поера Расмуссена про біженця з Афганістану на ім’я Амін.

Герой фільму у 16 років був змушений тікати з Афганістану і 20 років тримав у таємниці справжню історію свого життя.

Фестиваль Kharkiv MeetDocs триватиме до 6 жовтня.