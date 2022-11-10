Обшуки в Довженко-Центрі: СБУ готує підозру колишньому керівництву

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У Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів, заявили про проведення слідчіх дій і обшуків.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Центру.

За словами співробітників Центру, до будівлі прийшли представники прокуратури, поліції та Служби безпеки України і проводять обшуки.

"Шукають документи, пов'язані з забудовником", – кажуть у Довженко-Центрі.

В коментарі "УП. Життя" відсторонена директорка Довженко-Центру Олена Гончарук заявила, що відбувається силове захоплення підприємства.

"Зараз в будівлі близько 20 людей з поліції та СБУ. Формальний привід для обшуків – встановлення зв'язків колишнього директора Довженко-Центру Івана Козленка із забудовником. Також поліція цікавилась, де нова виконувачка обов'язків директора. Журналістів не пускають", – зазначила Олена Гончарук.

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Довженко-Центр

Як повідомила "Українській правді" речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України проводять обшук у приміщенні Довженко-Центру на підставі ухвали слідчого судді.

"Слідчі дії відбуваються на законних підставах в межах кримінального провадження, яке розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити на цей час, з огляду на те, що слідчі дії тривають", – каже Надія Максимець.

У пресслужбі СБУ також підтвердили слідчі дії і зазначили, що одному із колишніх посадовців Центру готується повідомлення про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

Що передувало

Довженко-Центр змінив орган управління влітку – Міністерство культури передало Центр до Державного агентства з питань кіно. Невдовзі, 16 серпня, Держкіно оголосило про реорганізацію Центру-Довженка.

Колектив Довженко-Центру назвав реорганізацію загрозою для збереження кіноархіву та існування інституції. Культурна спільнота зібрала понад 25 тисяч підписів під петицією до уряду про скасування реорганізації. Не підтримали реорганізацію і у Верховній Раді – профільний парламентський комітет звернувся до кабміну з рекомендацією зупинити її.

Проте уряд проігнорував і петицію, і рекомендації і заявив, що реорганізацію Довженко-Центру не зупинить. Колектив Центру подав позов до суду проти Держкіно.

За кілька днів після цього Держкіно звільнило Олену Гончарук з посади директорки. Натомість призначило нову виконувачку обов’язків директорки – Юлію Каждан та новий конкурс на посаду директора. Як з’ясувалось, нова в.о. директорки не має досвіду управління інституціями культури. Колектив Довженко-Центру не пропустив Каждан на робоче місце. Олену Гончарук обрали директоркою Довженко-Центру на конкурсі у квітні 2021 року, коли органом управління Центру було Міністерство культури.

Проте міністр так і не призначив Гончарук директоркою, до передачі Центру Держкіно Гончарук залишалась у статусі виконувачки обов’язків.

Хто такий Іван Козленко

Іван Козленко керував Довженко-Центром з 2016 по 2020 роки. Він виграв відкритий конкурс на цю посаду і за своєї каденції перетворив класичну пострадянську установу культури в активно діючий мистецький цетр: провів його реформу та ремонт, консолідував фільмофонд та доєднався до Міжнародною федерації кіноархівів (FIAF), повернув із закордонну цінні архівні плівки, відкрив Музей кіно.

Починаючи з 2018 року і до пандемії Довженко-Центр майже щодня проводив мистецькі події. У 2020 році Іван Козленко пішов з посади директора "Довженко-Центру" через припинення фінансування установи – їй не надавали заплановане бюджетом фінансування. Невдовзі після того в Центрі провели обшук в рамках розслідування справи за Актом ревізії Державіаслужби.