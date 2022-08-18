Українці створили петицію про скасування реорганізації Довженко-Центру

На сайті Кабінету Міністрів розмістили петицію про скасування реорганізації Довженко-центру.

Її опублікували 17 серпня, одразу після новин про "ліквідацію" національного кіноархіву. За добу документ підписало понад 2 тисячі осіб.

"Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, що де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією нашого кіно", – зазначає авторка звернення, культурна діячка Єлизавета Мамона.

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За її словами, у "Науковому центрі кінематографії України", якому мають передати усі кіноархіви, основним видом діяльності зазначена "вища освіта".

Кіноархіви. Фото: odmeyer / Depositphotos

Авторка звернення наголошує, що усю спадщину ймовірно передадуть "сплячій" установі, яка з моменту заснування у 2011 році не здійснювала жодної діяльності.

В петиції йдеться, що в наказі не вказали те, куди перенаправлять кіноархівну та музейну колекції з Довженко-Центру.

"Передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією у світі до фейкової установи – величезний удар нашій культурній спадщині і по міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність.

Цей удар має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів", – зазначає Єлизавета.

Нагадаємо, що у Мінкульті та особисто міністр заявили, що проти ліквідації кіноспадщини.

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А у Держкіно ввечері після заяви повідомили, що не ліквідуватимуть Довженко-Центр. Проте значно скоротять його функції.