Керівницею Довженко-Центру призначили засновницю кінологічного підприємства

Державне агентство з питань кіно відсторонило Олену Гончарук від виконання обов’язків директорки Довженко-Центру. Причина – результати аудиту, йдеться в повідомленні Держкіно.

"На посаду керівника буде проведено конкурсний відбір, а до того часу обов’язки керівника виконуватиме професійний кризовий менеджер, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність", – розповіли в агентстві.

В повідомленні не уточнюється ім’я "кризового менеджера". Як повідомили УП.Життя в Довженко-Центрі, призначена виконувачка обов’язків – Юлія Каждан. Детальніше ситуацію пообіцяли прокоментувати пізніше, коли ознайомляться зі всіма відповідними документами. За даними порталу YouControl, Юлія Романівна Каждан є засновницею та керівницею Кінологічного центру "Ерсте-Хунд".

Як зазначає Держкіно, аудиторська перевірка встановила, що Довженко-Центр під керівництвом Гончарук є збитковим, попри отримання доходу його діяльність нерентабельна. Хоча за своїм Статутом Центр є неприбутковим підприємством, це і стало причиною відсторонення. Проте Олена Гончарук залишиться директоркою Музею кіно Довженко-Центру, повідомляє Держкіно.

Олена Гончарук. Фото: Довженко-Центр

Відсторонення Олени Гончарук від посади сталося через чотири дні після того, як Довженко-Центр подав позов до суду на Держкіно з вимогою визнати незаконною реорганізацію Центру. Підготовче засідання суду має відбутися 29 листопада. До судової справи як третю особу долучили і Міністерство культури та інформаційної політики.

Що передувало

Восени 2021 року Уряд вирішив вивести Державне агентство з питань кіно з підпорядкування Міністерства культури. Разом з ним від МКІП від’єднали і Довженко-Центр, проте юридично процедуру оформили лише влітку 2022-го. При цьому Мінкульт відмовився призначати законно обрану на посаду директорки Довженко-Центру Олену Гончарук – конкурс відбувся навесні 2021 року, коли органом управління і Держкіно і Довженко-Центру було міністерство культури.

Одразу після юридичного оформлення підпорядкування Довженко-Центру Держкіно в Агентстві заявили про реорганізацію Центру. В Довженко-Центрі її назвали фактичним знищенням інституції і попередили про небезпеку для зберезення кіноархіву, який за планами реорганіації має відійти нефункціональній установі.

Держкіно у відповідь заявило, що не збираються ліквідовувати Довженко-Центр, а лише хоче розділити його на три установи. Одна з цих установ займатиметься кіноархівом.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики звернувся до Уряду з вимогою скасувати реорганізацію Довженко-Центру. Також на сайті Кабміну була створена петиція на підтримку Довженко-Центру, її підписало понад 25 тисяч людей. Попри це, Уряд і далі підтримує реорганізацію інституції попри звернення парламенту і підписану петицію.